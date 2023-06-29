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人民幣續跌再度失守7.26 今日下跌逾200點

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
人民幣中間價連續6個交易日下調，29日報7.2208元。（中通社）
人民幣中間價連續6個交易日下調，29日報7.2208元。（中通社）

近期人民幣匯市浮浮沉沉，一波三折。離岸人民幣對美元匯率持續走低，29日再度失守7.26，日內下跌超過200點。其中，人民幣中間價更已連續6個交易日下調，續創2022年11月10日以來新低。

根據中國外匯交易中心最新數據顯示，29日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價報7.2208元，相較前一交易日調貶107基點。

第一財經指出，29日在岸、離岸人民幣對美元匯率圍繞在7.24浮動。在岸人民幣（CNY）上一交易日收在7.2455，29日開盤價為7.2288。離岸人民幣（CNH）開盤價則為7.2432，開盤後的波動呈現下行走勢，創下近八個月以來新低。

截至29日上午10時，在岸人民幣對美元匯率為7.2434，日內升值幅度為0.03%；離岸人民幣對美元匯率為7.2523，日內貶值幅度則為0.13%。

觀察者網報導，近期，地緣政治因素激發市場避險情緒，加上大陸經濟復甦不如預期，人民幣因而慘遭拖累，人民幣對美元匯率自6.90關口下行，5月17日跌破「7」字關口，近期仍持續走低。

今年以來，在岸人民幣對美元匯率累計貶值近5%，離岸人民幣對美元匯率累計也下跌約4.8%。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，近期人民幣對美元匯率下跌，主要與大陸經濟短期波動及市場對貨幣政策偏寬鬆預期有關。同時，美國聯準會近日說法引發市場對聯準會7月再度升息和美元走強的預期升溫，對短期人民幣匯率走勢構成擾動。

對於人民幣會否持續走低，大陸業內分析稱，人民幣匯率不會是線性單邊走勢。在短期外部因素擾動過後，人民幣匯率走勢終將回歸經濟基本面。

中信證券首席經濟學家明明認為，在中長期視角下，「大陸降息操作有望拉開政策『組合拳』序幕，並帶動經濟基本面觸底回升，進而支撐人民幣匯率企穩甚至重回升值通道。」

人民幣 聯準會

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