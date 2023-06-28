沒有大陸帳戶也能行動支付！微信將支援綁定境外信用卡

看準大陸疫後對外開放，會有更多境外商旅客赴華的消費支付迫切需求，大陸兩大支付平台微信跟支付寶將允許用戶將海外信用卡連接到其支付平台上。騰訊28日宣布，今年7月開始，騰訊將陸續開放微信支付商戶網絡給Visa等國際信用卡或借記卡組織，開放的場景將涵蓋食衣住行等領域，便利境外旅客使用行動支付。

此前，包含台灣在內的境外旅客，一般要有大陸手機號碼與申請大陸銀行帳戶才能在大陸境內「順利」使用行動支付。而有許多短期旅客反應這為他們在陸消費帶來諸多不便。

綜合港媒報導，騰訊金融科技副總裁陳起儒28日在夏季達沃斯論壇上表示，今年7月，騰訊將陸續開放微信支付商戶網絡給Visa等國際信用卡或借記卡組織，方便境外用戶在大陸能以常用的信用卡和借記卡綁定微信支付。

陳起儒指出，微信支付自2019年11月便開始支持境外用戶綁定國際信用卡後在大陸鐵路系統「12306」購票、滴滴出行、京東、攜程等試點消費。而這次開放的線上線下商戶場景，包括購物、餐飲、酒店住宿、交通等。全面覆蓋衣食住行等領域，進一步提升境外用戶在境內綁定外卡進行移動支付和消費的體驗，加深世界人民和大陸人民的連接。

陳起儒說，隨着疫情後開放，大陸與國際交流愈來愈多，國際商務和旅遊活動逐步升溫，更多大型國際活動和賽事將在中國舉行。近期，在大陸官方相關部門指導和支持下，騰訊正努力進一步提升境外用戶在境內的移動支付體驗。

路透報導，萬事達卡（Mastercard）則在上周宣布，海外持卡人可以將信用卡或借記卡關聯到支付寶數字錢包中，從而「像當地人一樣付款」。報導指出，境外人士在大陸通常需要擁有大陸的銀行帳戶才能訪問騰訊和螞蟻金服的行動支付網絡。騰訊和螞蟻金服在2019年曾與VISA和萬事達建立合作夥伴關係，並允許外國銀行卡與兩家公司的支付平台綁定。不過隨著新冠疫情的到來和國際遊客數量的銳減，這些措施一度被擱置。

另據陸媒IT之家報導，此前有數據顯示，疫情前的 2019 年，包括港澳台地區在內的海外遊客在中國大陸的消費額為1,310億美元。