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天津總裝空客飛機 首交匈牙利威茲航空

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸天津的空中客車（空中巴士）亞洲唯一民用飛機總裝線，6月27日向匈牙利威茲航空交付1架A321neo飛機。這是中國大陸總裝的空客飛機首次銷往歐洲。

新華社報導，「這是空客天津的一次里程碑事件。」空中客車天津飛機交付中心總經理施倫普說。他表示，在中國大陸經濟強勁復甦背景下，空中客車亞洲總裝線總裝能力不斷提升，可以滿足更多國際客戶的需求，為國際民航市場持續注入新動能。

A321neo飛機的特點是以窄體機的成本實現寬體機的容量和接近寬體機的航程，客艙最多可容納244名乘客。

空中客車亞洲總裝線於2008年投入運營，以幫助滿足亞太市場需求。今年4月，該公司宣布在天津建設第二條生產線，拓展A320系列飛機產能，更廣泛地服務全球客戶。

空客於2021年宣布將A320系列飛機亞洲總裝線生產能力擴展至A321飛機。2023年3月，總裝線總裝的首架A321neo飛機交付吉祥航空。

客戶 空中巴士

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