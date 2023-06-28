聚集逾3萬家外資企業 國家級經開區拚招商

「投資中國年」國家級經濟技術開發區專場推介暨第十屆「開發區對話500強」活動27日在南京舉行。據統計，大陸的國家級經開區集聚了超過400萬家企業，其中包括3萬多家外商投資企業，世界500強企業在國家級經開區設立總部、研發中心超過300家。

新華社報導，據商務部在活動期間發布的數據顯示，大陸目前共建立230家國家級經開區，遍布31個省（區、市）。國家級經開區以千分之三的國土面積，貢獻了大陸全國1/10的地區生產總值和1/5的工業增加值。2022年，國家級經開區創造了15萬億元的地區生產總值，較2013年增長117%。2022年，國家級經開區實際使用外資和進出口額占全國比重均超過20%，成為中國經濟融入全球產業體系的重要平台。

商務部部長助理陳春江在致辭中表示，大陸將研究進一步合理縮減外資準入負面清單，加大現代服務業開放力度。發揮國家級經開區等開放平台先行先試和引領作用，穩步推進規則、規制、管理、標準等制度型開放。繼續加大政策支持力度，推進國家級經開區創新提升。

本次活動是「投資中國年」招商引資系列活動之一，由商務部和江蘇省人民政府共同主辦。活動邀請國際組織、外國商會、國家級經開區、外資企業代表開展主題對話會，聚焦數字經濟、綠色低碳和新能源汽車等領域舉辦三場產業項目對接會，旨在為外資企業和國家級經開區等搭建溝通交流平台，進一步加強投資合作、匯聚發展合力。