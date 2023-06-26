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河南建商龍頭 爆外債違約

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

近年大陸房市不振，河南更成為爛尾樓重災區，就在當局全力搶救，大舉政策降息之際，據港交所消息，河南龍頭房企「建業地產股份有限公司」近日公告，因今年第二季以來房市持續疲弱、銷售不及預期，公司資金受壓導致外債違約，將暫停支付所有境外債權人。行業人士坦言，這說明今年大陸房企償債壓力依然較大。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，這是第二季以來，大陸首家大型房企公開違約案例，說明房企債務償還壓力依然較大。另有證券人士示警，此次違約，可能使投資者對中資企業的信用評價和整體經濟情況產生擔憂，導致股市下跌、匯率波動和債券市場動盪等衍生問題。

建業地產廿三日晚發布公告，因未能於寬限期結束前支付二○二四年到期的百分之七點七五優先票據利息，將暫停支付所有境外債權人。現階段將全力保交付、保經營，集中一切資源保證現有項目交付。

建業地產坦言，自二○二一年下半年起，房地產行業宏觀環境發生巨大變化，今年第二季以來，房市銷售持續疲弱，導致流動資金緊張狀況加劇，境外兌付壓力持續增加。

財報顯示，去年建業地產營收年減百分之四十二點六，淨虧損七十五點六一億元（人民幣，下同），截至去年底，建業地產還有四十五點六一億元的流動負債、二三六點六一億元的票據，其中離岸優先票據未償還金額為一三四點九億元，需三年內償還。

利息 總監 房地產

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