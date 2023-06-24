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大陸端午假期國內出遊1.06億人次 年增32.3％

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
西嶽華山，遊客在工作人員的引導下有序登山，領略「奇險天下第一山」風光。新華社
西嶽華山，遊客在工作人員的引導下有序登山，領略「奇險天下第一山」風光。新華社

大陸文化和旅遊部今（24）日公布2023年端午節假期文化和旅遊市場情況，經測算，大陸全國國內旅遊出遊1.06億人次，年增32.3％，恢復至2019年同期的112.8％。

今年端午三天假期，大陸實現國內旅遊收入人民幣373.10億元（約新台幣1,610億元），年增長44.5％，恢復至2019年同期的94.9％。

新華社報導，大陸文化和旅遊部專項調查顯示，端午假期訪問文博場館、歷史文化街區，參與各類非遺專案，參加音樂節、演唱會等文化活動的遊客占比達87.9％。

高鐵游、自駕游、周邊游等成為端午節假期受歡迎的旅行模式。飛豬資料顯示，高鐵票預訂量年增2倍，大陸國內租車服務成交額增長超3倍，周邊遊預訂量增長超4.6倍。

雲南、新疆、青海、甘肅、內蒙古、貴州等地成為很多年輕人自駕遊、避暑遊的熱門選擇。廣州、三亞等地水上樂園類景區受親子家庭青睞。

夜經濟也成為端午假期文旅消費市場亮點。根據調查，端午假期參與夜間遊的遊客比例達22.3％，較2022年同期提高7.9個百分點。端午節期間，243個大陸國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量達3,625.3萬人次，平均每個集聚區每夜4.97萬人次，較2022年同期增長38.8％。

端午節 高鐵 內蒙古

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