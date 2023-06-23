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渤海租賃旗下公司 擬採購空客20架飛機

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國上市公司渤海租賃股份有限公司（下稱「渤海租賃」）21日發佈公告稱，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（下稱Avolon）之全資子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（下稱AALL）與空中客車公司（空中巴士）簽署了飛機採購諒解備忘錄，AALL擬向空客公司採購20架A330NEO系列飛機。

中新社報導，公告稱，根據空巴公司最新公佈的目錄價格，20架A330NEO系列飛機總價值約為63億美元，最終採購價格將在目錄價格基礎上由雙方協商確定。本次擬採購的飛機預計將於2026年至2028年陸續交付。

渤海租賃方面表示，Avolon是2014年空巴A330NEO項目的啟動客戶，本次Avolon與空巴開展飛機採購交易是根據渤海租賃整體發展戰略並結合飛機租賃市場實際需求開展。本次交易有利於提升公司飛機訂單儲備，進一步提升公司議價能力，降低公司購機成本，提升公司在全球飛機租賃市場的競爭力，有利於鞏固市場占有率及品牌認可度，符合公司業務發展戰略。 　　

空巴 空中巴士 競爭力

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