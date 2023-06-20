藏博會成果豐 7協議引資531億

第五屆中國西藏旅遊文化國際博覽會（簡稱藏博會）18日閉幕。本屆藏博會招商引資成果豐碩，共簽署戰略框架協議7個，簽約專案合同60個，協定投資531.83億元人民幣。本屆藏博會舉辦的西藏行銷推廣大會共簽訂6份旅遊業合作協議，1份文化業合作協議，7地（市）分別與對口援藏省份代表簽訂了「客源援藏」協議。

人民日報報導，本屆藏博會期間共舉辦各類活動11場。6月17日，第五屆藏博會主旨論壇在拉薩舉行。350名中外嘉賓出席。會上的展覽展示場館以西藏經濟社會發展成就為主線，設置了中央關心、援藏成就、西藏旅遊、文化西藏、綠色工業、高新數字、邊貿物流、中華藏醫藥、高原特色農牧產業、清潔能源等17個展區。

本屆藏博會各類參展企業612家，區外參展企業64家，區內參展企業473家。產品數量是上屆藏博會的3倍多，線下參會觀展人數12萬人次。來自尼泊爾、泰國、柬埔寨、不丹等16個國家的75家外商應邀參展。

本屆藏博會首次採用線上線下結合的辦會模式，搭建線上展覽展示和互動體驗平台：展示平臺「雲上藏博」版塊設置西藏旅遊、文化西藏、高原體育招商引資、品牌展商等專欄；互動平台「互動體驗」版塊，上架近200種西藏優質商品和近30條旅遊線路，觀眾可線上訂購或掃碼進直播間購物。

文化和旅遊部部長、第五屆藏博會組委會主任胡和平16日在開幕式上致辭表示，本屆博覽會項目薈萃、展商雲集，線上線下聯動、展示展銷同步，精心組織特色展覽、主旨論壇、旅遊營銷推廣、招商引資推介等重點活動。

出席的尼泊爾聯邦院主席加內什 · 普拉薩德 · 蒂米爾西納表示，尼中關係歷史悠久、令人自豪，時至今日兩國關係一直非常融洽。尼泊爾始終視中國為好朋友，這次的博覽會以及其它類似的展覽會和交易會正在讓尼泊爾與中國和中國西藏的關係變得活躍起來。「我相信，這次博覽會將有助於促進西藏與尼泊爾之間的旅遊，能夠提升中國和西藏自治區在國際社會的聲譽」。