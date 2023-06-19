京東打造三家兆元企業

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸知名電商京東公司昨（18）日成立屆滿25周年，公布《凝心聚力邁向「35711」夢想》全員信，對未來20年正式提出「35711」夢想：有三家公司收入超過人民幣1兆元（約新台幣4.3兆元），五家進入世界500強的公司；七家從零做起市值不低於人民幣1,000億元的上市公司；能為國家繳納人民幣1,000億元稅收；提供超過100萬人就業機會。

這是京東組織變革以來首提對20年後的願景。京東集團新任執行長許冉昨天首次公開露面，並明確提出京東集團三大發展戰略：下沉市場、技術服務與國際業務。未來爭取服務大陸全國10億用戶，發力「極致低價」和「豐富供給側」；在六年來技術投入人民幣千億元基礎上繼加大技術研發投入；圍繞跨境及海外本地客戶優化一體化供應鏈。

京東公開信指出，未來20年投入累計超過人民幣3兆元用於：一線員工薪酬福利；京東鄉村振興「奔富計劃」，帶動超過1億農民增收；累計攜手6,000萬中小微企業數位化升級；京東的供應鏈服務基本實現覆蓋全球，在占全球80%體量的經濟體裡建立供應鏈基礎設施全面實現碳中和等。

去年底以來，京東做了大幅度組織架構變革，進一步精簡管理階層，將原事業群統管下的各事業部，按細分品類拆分為具體經營單元，給予品類負責人更多決策自主權，包括人事任免權等。目的在於讓團隊與投資者利益更加一致。

另一方面，面對日益競爭的環境，京東近兩年提出降本增效。同時京東為力壓競爭對手拼多多而祭出「百億補貼」，但外界多不看好，認為百億補貼會拖垮京東業績。但據京東今年第1季業績顯示，營收年增1.4%，高於市場預期1%。毛利率較去年同期提升0.8個百分點至20.3%；調整後淨利率為3.1%，去年同期為1.7%。

今年第1季京東新增商家數量年增240%，尤其是時尚、居家和超商品類的商家數量實現快速增長；第1季零售業務的回購用戶和付費會員規模取得年增率接近20%和30%的快速增長；京東PLUS會員第1季末達3,500萬人，年均消費水平保持為非PLUS用戶的8.4倍。

人民幣 夢想 業績

延伸閱讀

京東換帥後618首戰 盼靠「低價」策略突破重圍

翁朝棟：低碳鋼品搶碳中和商機 中鋼拚彎道超車

大陸低碳市場 國際合作前景大

彰銀打造更多碳中和分行

相關新聞

陸經濟低迷 投行降成長預測

大陸官方陸續發布5月經濟數據，但數字遠不及預期，相較今年第1季，復甦力道減弱，引發市場關注。第2季以來，大陸經濟情勢持續...

中歐商業高峰論壇 挖掘合作潛力

2023年中歐商業高峰論壇16日在布魯塞爾舉行，中歐百餘家企業和機構齊聚一堂，挖掘中歐作為兩大市場的合作潛力，亦就當前歐...

雲南普洱 崛起成中國咖啡之都

炎炎夏日，漫步那柯里村，石板路兩旁古樸的木質建築裡不時飄來普洱茶與咖啡的香氣。

阿里數學競賽 馬雲現身

來自阿里巴巴集團的官方訊息顯示，17日下午， 在杭州舉行的2023阿里巴巴全球數學競賽決賽，阿里巴巴創辦人馬雲已經現身現...

上合組織搭橋 外國客商享機遇

高挑精緻的細頸花瓶、栩栩如生的駿馬和梅花鹿擺件，還有特意為中國農曆兔年設計的吉兔塑像。在2023上海合作組織國際投資貿易...

廊坊經洽會 電商5強助陣

2023年中國·廊坊國際經濟貿易洽談會（廊坊經洽會）17日在河北廊坊開幕。72家世界500強、100家中國500強、48...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦