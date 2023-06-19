中歐商業高峰論壇 挖掘合作潛力

2023年中歐商業高峰論壇16日在布魯塞爾舉行，中歐百餘家企業和機構齊聚一堂，挖掘中歐作為兩大市場的合作潛力，亦就當前歐盟營商環境展開討論。

中新社報導，當日論壇由中資企業在歐「大本營」歐盟中國商會主辦。據介紹，自2019年4月揭牌運營，此次論壇無論是參會人數還是嘉賓規格都創歐盟中國商會之最。

在主旨演講環節，應邀與會的中國駐歐盟使團團長傅聰表示，在當前紛繁複雜的國際形勢下，中歐秉持正確認知、深化開放合作、攜手應對挑戰既是彼此的正確戰略選擇，也符合國際社會的共同期待。經過多年發展，中歐已形成強大經濟共生關係，2022年雙邊貿易額達8563億歐元，較上年增長23.1%。

傅聰強調，企業是中歐合作的主體，然而當前不斷變化的複雜形勢給企業帶來挑戰，加強團結協作才能實現長遠目標。希望歐盟中國商會與其他商協會、企業、智庫等加強協作，反對以安全之名搞脫鈎斷鏈和保護主義，反對限制性、歧視性貿易措施，反對經濟問題政治化，為在歐企業打造更開放、友善、更具發展潛力的營商環境。

中國銀行行長劉金在視訊致詞中表示，作為世界兩大重要經濟體，中歐經貿合作有著強大韌性和潛力。建議進一步促進中歐金融市場互聯互通，豐富離岸市場金融產品體系，加強新金融技術、人員交流等合作；建議在二十國集團和聯合國框架下，進一步提升可持續金融標準可比性和兼容性，促進中歐戰略協同。

歐洲政策中心首席執行官兼首席經濟學家祖列格表示，在地緣政治、地緣經濟持續影響歐盟決策之際，歐中開展坦誠對話非常重要。歐盟正經歷發展、環境、技術、人口等轉型，歐中經貿投資蘊含機遇，可共同應對氣候變化等全球挑戰。歐盟地區委員會前秘書長斯塔爾表示，經貿活動會隨人文交流蓬勃發展，歐中企業不僅應投資對方市場，還應向政界和公眾闡明深化歐中經濟關係給雙方帶來的好處。

在分論壇環節，與會人士圍繞「中歐綠色、數字發展合作」和「商會—合作平台」兩大主題展開討論。比中經貿委員會主席德威特等歐方嘉賓在發言中表示，在脫鈎、去風險等言論喧囂之際，歐中企業應續搭橋梁，增進彼此瞭解和互信，如此將為雙方帶來更多發展機遇。