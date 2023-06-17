李強出訪前夕 陸大使：中歐已形成強大經濟共生關係

大陸國務總理李強18日起將赴德、法兩國訪問，展現大陸對中歐關係的重視。據俄通社消息，由歐盟中國商會（CCCEU）主辦的「2023年中歐商業高峰論壇」，16日在布魯塞爾舉行。中國大陸駐歐盟使團團長傅聰發表主旨演講時指出，經過多年發展，去年雙邊貿易額達8563億歐元，年增長23.1%，顯示「中歐已形成強大經濟共生關係」。

據報導，傅聰當日出席會議並發表主旨演講，他表示，中歐是多極化世界的兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐關係關乎雙方福祉，關乎全球格局穩定和繁榮，具有全球影響和世界意義，值得雙方努力維護好、發展好。

傅聰還表示，在當前紛繁複雜的國際形勢下，中歐秉持正確認知、深化開放合作、攜手應對挑戰及時彼此的正確戰略選擇，也符合國際社會的共同期待。他並強調，中歐已形成強大的經濟共生關係。

傅聰指出，去年中歐雙邊貿易額達8563億歐元，比年增長23.1%，雙方平均每天貿易額超20億歐元，貿易機構更加優化，鋰電池、新能源車、光伏組件等綠色產品貿易快速增長。另，去年歐洲對大陸投資121億美元，比前年大幅增長70%；大陸對歐投資111億美元，比前年增長21%。

值得注意的是，大陸國務總理李強將於18日起赴德、法兩國訪問，這是李強上任後首次出訪，展現大陸對中歐關係的重視。大陸外交部發言人汪文斌指出，李強此次出訪目的在加強溝通協調，將為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。

傅聰16日於演講上還說，企業是中歐合作的主體，中歐經貿合作能夠取得如此成績離不開企業精誠合作與努力。然而，當前不斷變化的複雜形勢也給企業帶來挑戰，加強團結協作才能實現長遠目標。

傅聰提到，歐盟中國商會將加強與歐洲本地商協會、重點企業和智庫等的橫向協作，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，反對以安全之名搞「脫鈎斷鏈」和保護主義，共同反對那些不利於企業發展的限制性、歧視性貿易措施，共同反對經濟問題政治化，共同為在歐經營的各方企業打造更開放、友善、更具發展潛力的營商環境。