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陸發布中小微外貿企業出口風險指數 助企提升風控能力

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部研究院與中國信保16日聯合發布《2023年中國中小微外貿企業出口風險指數（SMERI）報告》，有助於企業判斷出口目的地的信用風險水平，提升企業風控能力。（新華社）
大陸商務部研究院與中國信保16日聯合發布《2023年中國中小微外貿企業出口風險指數（SMERI）報告》，有助於企業判斷出口目的地的信用風險水平，提升企業風控能力。（新華社）

大陸商務部研究院與中國出口信用保險公司，16日聯合發布《2023年中國中小微外貿企業出口風險指數（SMERI）報告》，將有助於大陸中小微外貿企業判斷出口目的地的信用風險水平，並了解風險成因、變化趨勢，輔助企業做出商業決策，提升企業風控能力。

綜合央視、中證網報導，2020年至2022年SMERI指數分別為28.3、29.6、25.5，過去三年歷史數據顯示，大陸中小微外貿企業出口風險總體呈現出波動下降的發展趨勢，反映了新冠疫情大流行結束後，海外企業經營狀態向好轉變的態勢。

在貿易環境方面，貿易保護主義、單邊主義越發嚴峻，儘管部分國家對大陸出口貨物所設立的隱形貿易壁壘，或加重實行反傾銷、反補貼措施，但商務部研究院研究員宋思源表示，多數國家對大陸貨物和服務的進出口需求仍較為旺盛。

據報導，SMERI指數採用了各國宏觀經濟數據，以及中國信保承保理賠業務數據、動態風險監測數據、專家調研數據等資源，使其能反映他國宏觀經濟、貿易環境、主體素質、付款狀況四個維度，涵蓋「同期」與「先行」兩種類型指標體系，具備宏觀、中觀、微觀三個層次。

報導指，SMERI指數主要針對45個國家企業交易信用風險水平進行評測，挑選國家主要為歐美發達市場主要國家，或為RCEP成員國。

就全球各區域宏觀經濟觀察，影響大陸外貿信用風險的不利因素非常多，包含歐美經濟體利率上升、多國出現勞動參與率下降，以及俄烏、中東等熱點地區因地緣政治風險上升，或者部分國家和地區的自然災害、能源危機、糧食短缺、國際債務等。

報導指，面對中亞、南美、北非、東南亞部分國家時，信用風險仍處於較高水平。付款狀況方面，受地區衝突影響，部分東歐國家買方企業的付款風險大幅上升。

信用 指數

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