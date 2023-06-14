葉倫稱IMF與世銀為制衡中方 陸外交部：它們不是美國的

美國財長葉倫近日提及，國際貨幣組織（IMF）與世界銀行反應的是美國價值觀，並發揮平衡來自大陸與其他國家不可持續貸款。對此，大陸外交部發言人汪文斌14日在記者會上強調，上述這兩個機構不是美國的，「它們不是『美國國際貨幣基金組織』，也不是『美國世界銀行』」。

汪文斌說，國際貨幣基金組織和世界銀行是多邊金融機構，是反映國際關係民主化的平台，在充分反映各成員國利益的基礎上推動國際合作。

此外，汪文斌指出，中方始終遵循國際規則，基於公開透明原則，同發展中國家開展投融資合作，不附加任何政治條件，不尋求任何政治私利，中方一直幫助發展中國家緩解債務負擔，在二十國集團還債倡議當中所做的貢獻最大。

葉倫近日表示，國際金融機構的援助，「對治理、問責制和債務可持續性，提出了嚴格的要求」，「這是對來自中國等其他國家的不透明、無法持續的貸款的重要制衡力量」。她認為中國大陸不應該有資格獲得世界銀行的貸款；美國也不會投票贊成世界銀行向中國提供貸款。