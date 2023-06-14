培育產教融合企業 2025年破萬家

中國國家發改委等8部門印發的「職業教育產教融合賦能提昇行動實施方案（2023—2025年）」13日對外公布。

根據這一份文件，到2025年，中國將建設培育1萬家以上產教融合型企業。

中新社報導，中國開展國家產教融合試點始於2019年。國家發改委社會司司長劉明在當天舉行的新聞發布會上表示，前期官方將21個城市列為首批國家產教融合的試點城市，並將63家企業列為首批國家產教融合型企業。

經過兩年多建設，中國已培育5247家地方產教融合型企業，產教融合逐步成為試點城市產業發展的強大引擎、招商引資的金字招牌。

此次「實施方案」提出：到2025年，國家產教融合試點城市達到50個左右，試點城市的突破和引領帶動作用充分發揮，在全國建設培育1萬家以上產教融合型企業，產教融合型企業制度和組合式激勵政策體系健全完善，各類資金渠道對職業教育投入穩步提升，產業需求更好融入人才培養全過程，逐步形成教育和產業統籌融合、良性互動的發展格局。

官方同時明確了深度推進產教融合的重點行業，要求在新一代信息技術、集成電路、人工智能、工業互聯網、儲能、智能製造、生物醫藥、新材料等戰略性新興產業，以及養老、托育、家政等生活服務業等行業，深入推進產教融合，培養服務支撐產業重大需求的技能技術人才。

在深化產教融合校企合作方面，「實施方案」提及，支持職業院校聯合企業、科研院所開展協同創新，引導企業深度參與職業院校專業規劃、教材開發、教學設計、課程設置、實習實訓，促進企業需求融入人才培養各環節。

「實施方案」還要求，加大金融、投資、財稅、土地、信用等政策支持力度，進一步健全組合式激勵政策體系，支持地方出台符合本地實際的落地政策。

劉明表示，其中主要考慮是要讓「金融+財政+土地+信用」的支持政策能夠看得見、摸得著，讓產教融合型企業真正嘗到甜頭、得到實惠。