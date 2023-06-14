陸能源轉型 非石化占比已過半

中國國家發展和改革委員會副主任楊蔭凱11日表示，當前中國的非石化能源發電裝機容量占比達50.9%，歷史性超過石化能源發電裝機容量。這意味著中國的能源結構轉型，從電源結構角度已到達一個「拐點」，自此之後，非石化能源發電裝機容量占比在50%的水平上將愈走愈高。

中新社報導，公開數據顯示，今年3月底，中國發電裝機容量已達26.2億千瓦，位居世界第一。其中，非石化能源發電裝機容量占比首次超過50%（50.5%），接近美國非石化能源發電裝機容量的3倍。

華北電力大學經濟管理學院教授袁家海表示，石化能源與非石化能源發電裝機此消彼長背後，中國新能源的跨越式發展清晰可見。

以光伏（太陽能發電）為例，過去十年，中國大陸光伏產業一路高歌猛進、飛速發展。可以說，光伏已成為中國經濟發展的一張名片，是推動中國能源變革的重要引擎。

除光伏外，眾多新能源也迎來飛速發展時期。袁家海指出，20世紀90年代中國推出「乘風計畫」支持風電機組技術國產化，距今僅20多年，變化就已翻天覆地。中國水電、風電、光伏發電裝機規模連續多年穩居世界首位，中國已經站在世界新能源技術創新的第一線。

國際可再生能源署發布的數據顯示，中國在2022年貢獻了全球可再生能源總容量新增部分的約48%；當年全球三分之二的新增水電產能、45%的新增太陽能產能、一半的新增風電產能和57%的新增生物能源產能部署在中國。

習近平經濟思想研究中心研究二部主任肖新建指出，自2020年提出「雙碳」目標以來，中國正從綠色低碳發展參與者、貢獻者，逐步成長為引領者，這離不開各種有力、有效的政策措施。

數據顯示，2022年中國清潔能源消費占比達到25.9%，比2012年提升了11.4個百分點；2022年大陸全國萬元（人民幣）國內生產總值二氧化碳排放同比下降0.8%。

中國還制定了重點領域、重點行業「雙碳」實施方案和支持保障措施，構建了碳達峰碳中和「1+N」政策保障體系。

加快能源轉型步伐，在沙漠、戈壁和荒漠地區規畫建設了大型光伏風電基地，完成煤電機組節能降碳改造、靈活性改造和供熱改造超4.8億千瓦。

在此背景下，楊蔭凱指出，近三年來，中國的「雙碳」工作取得良好開局。在一系列政策支持下，中國的綠色低碳發展潛力無限。

袁家海則說，「我們完全可以向全世界提供由中國主導的能源轉型一整套技術解決方案，我們有這樣的底氣」。