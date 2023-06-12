中移動5G基地台標案 華為拿下過半訂單

中國大陸今年最大規模的5G基地台招標結果出爐。中國移動公布2023年至2024年5G無線主設備集中採購專案的標案結果，華為在所有標案中的得標比率均超過50%，中興通訊緊隨其後，得標約23.35%~37.33%不等，大唐移動、愛立信、諾基亞貝爾也均有斬獲。

證券時報報導，中國移動本次年度集中採購就不同頻段設置兩個專案，其中，2.6GHz/4.9GHz頻段採購規模約為6.38萬站，分為兩個標案；700MHz頻段採購規模約為2.31萬站，分為三個標案。

在2.6GHz/4.9GHz頻段招標中，標案1共計3.91萬站，第一中標候選人為華為，占有率50.04%；第二中標候選人中興通訊，占有率23.35%；第三中標候選人愛立信，占有率16.33%；第四中標候選人諾基亞貝爾，占有率10.28%。華為投標報價人民幣37.62億元；中興通訊投標報價人民幣37.6億元，愛立信報價人民幣36.78億元，諾基亞貝爾投標報價人民幣33.73億元。

華為在本次所有標案中的得標率均超過50%，中興通訊緊隨其後。

除了基地台設備以外，今年以來，中國移動還陸續啟動多個規模較大的集中採購專案，分別是城區及農村基地台天線、蝶形光纜及普通光纜，這三項招標公告中設置的最高投標限價分別是人民幣7.68億元、11.86億元和76.25億元。

根據中國移動此前給出的指引，2023年公司資本支出為人民幣1,832億元，絕對值與2021、2022年基本持平、略有下降；不過，資本支出結構將發生較大變化。今年，連接投向的資本支出指引為人民幣1,029億元，其中，5G網路支出為人民幣830億元，這兩項在2022年分別完成支出人民幣1171億元和960億元。不過，中國移動算力投向的資本支出預期將顯著增長，2022年完成金額為人民幣335億元，指引給出的今年開支計畫大幅增加到人民幣452億元。

今年以來，ChatGPT熱度持續高漲也帶火了算力概念。在此前的機構調研中，中國移動表示，ChatGPT標誌著生成式通用人工智慧時代加速到來，同時，公司在人工智慧方面已經有了很多佈局，公司發展戰略主線就是數智化轉型，已經把人工智慧嵌入其中。