大陸混合動力車再掀熱潮

大陸車企近年布局混合動力成新時尚。截至目前，自主車企中的吉利、長安、長城、比亞迪、奇瑞、廣汽、上汽等車企，都拋出各自的混動發展計畫並發布混合動力技術平台。綜合各車企的規劃，實現燃油車完全向混合動力轉型已是一致行動。

經濟觀察網報導，銷售數據顯示，今年第1季，大陸混合動力汽車市場銷量43.3萬輛，年增74.1%。同期，整體新能源汽車銷量158.6萬輛，年增26.2%。

曾被批評為「過渡技術」的混合動力強勢回歸，讓純電動「一家獨大」的局面大幅改寫。一方面，車企在研發端修正了技術路線。另一方面，市場因素起了作用，真正決定哪種技術更合適的，是市場和用戶。

國際管理諮詢公司羅蘭貝格大中華區副合夥人潘碩表示，大陸新能源汽車的增長已逐步轉向市場需求導向，從銷量分布看，低線城市銷量占比提升，各線級城市滲透率同步翻倍，城市分布結構愈發趨同於燃油車。

據羅蘭貝格判斷，未來傳統燃油車市占將被持續蠶食，其中除了純電市場外，混合動力市場也具備較高增長潛力。一方面，混動車型有優於燃油車的使用成本。

另一方面，對比純電車型，混動車兼具里程、補能及購置成本上的優勢，作為性價比的首選被部分消費者所歡迎。

新能源車型的多元化，並不是給內燃機「判死刑」。北京清華大學車輛與運載學院教授帥石金指出，混合動力具有節能減排和使用便捷等綜合優勢，是滿足未來乘用車嚴格法規的主流技術路線之一，也是交通碳達峰和低碳化非常有效的技術路線，碳中和混動專用發動機仍有較大的節能潛力。

他指出，氫內燃機、柴油機、甲醇燃料、合成零碳燃料等都擁有很大的技術提升空間。

全球汽車產業變革都圍繞電動化、智慧化兩大主線展開。國際車企中，福斯、賓士、BMW、奧迪，豐田、本田、通用、福特等巨頭，也是多元技術路線的支持者。以在新能源領域頗具代表性的豐田汽車為例，近幾年制定了包括純電動、混合動力、插電式混合動力、氫燃料電池汽車在內的「全方位電動化」的戰略。