聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸混合動力車再掀熱潮

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸車企近年布局混合動力成新時尚。圖為第22屆武漢國際汽車展覽會。（中新社）
大陸車企近年布局混合動力成新時尚。圖為第22屆武漢國際汽車展覽會。（中新社）

大陸車企近年布局混合動力成新時尚。截至目前，自主車企中的吉利、長安、長城、比亞迪、奇瑞、廣汽、上汽等車企，都拋出各自的混動發展計畫並發布混合動力技術平台。綜合各車企的規劃，實現燃油車完全向混合動力轉型已是一致行動。

經濟觀察網報導，銷售數據顯示，今年第1季，大陸混合動力汽車市場銷量43.3萬輛，年增74.1%。同期，整體新能源汽車銷量158.6萬輛，年增26.2%。

曾被批評為「過渡技術」的混合動力強勢回歸，讓純電動「一家獨大」的局面大幅改寫。一方面，車企在研發端修正了技術路線。另一方面，市場因素起了作用，真正決定哪種技術更合適的，是市場和用戶。

國際管理諮詢公司羅蘭貝格大中華區副合夥人潘碩表示，大陸新能源汽車的增長已逐步轉向市場需求導向，從銷量分布看，低線城市銷量占比提升，各線級城市滲透率同步翻倍，城市分布結構愈發趨同於燃油車。

據羅蘭貝格判斷，未來傳統燃油車市占將被持續蠶食，其中除了純電市場外，混合動力市場也具備較高增長潛力。一方面，混動車型有優於燃油車的使用成本。

另一方面，對比純電車型，混動車兼具里程、補能及購置成本上的優勢，作為性價比的首選被部分消費者所歡迎。

新能源車型的多元化，並不是給內燃機「判死刑」。北京清華大學車輛與運載學院教授帥石金指出，混合動力具有節能減排和使用便捷等綜合優勢，是滿足未來乘用車嚴格法規的主流技術路線之一，也是交通碳達峰和低碳化非常有效的技術路線，碳中和混動專用發動機仍有較大的節能潛力。

他指出，氫內燃機、柴油機、甲醇燃料、合成零碳燃料等都擁有很大的技術提升空間。

全球汽車產業變革都圍繞電動化、智慧化兩大主線展開。國際車企中，福斯、賓士、BMW、奧迪，豐田、本田、通用、福特等巨頭，也是多元技術路線的支持者。以在新能源領域頗具代表性的豐田汽車為例，近幾年制定了包括純電動、混合動力、插電式混合動力、氫燃料電池汽車在內的「全方位電動化」的戰略。

豐田 北京

延伸閱讀

BBC揭大陸團隊販賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港都淪陷

宏國總統卡斯楚訪陸 要求加入金磚國家新開發銀行

涉侵犯人權 美再禁兩大陸公司產品進口

杜魯多調查大陸干預選舉 負責人未竟全功就辭職

相關新聞

美再制裁2陸企 稱涉「強迫勞動」

在美國務卿布林肯有可能於下周訪問中國大陸前夕，美國國土安全部當地時間九日宣布禁止從中國打印機製造商納思達和新疆中泰化學進...

大陸混合動力車再掀熱潮

大陸車企近年布局混合動力成新時尚。截至目前，自主車企中的吉利、長安、長城、比亞迪、奇瑞、廣汽、上汽等車企，都拋出各自的混...

華為取得21個「問界」汽車類商標 重申：不單獨造車

大陸國家智慧財產權局商標電子公告系統資訊顯示，華為日前取得共計 21 個「問界」汽車類商標，引發「造車」猜想再起。對於獲...

百度、字節跳動 擬推AI對話新軟體 正在內部測試

大陸國產版ChatGPT爭奪戰打響，包括科技公司、大學、研究機構已發布了30多款AI大模型產品。最新消息傳出百度計畫推出...

蔚小理恐掀肉搏戰

大陸造車新勢力「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）三兄弟已反目成仇。從價格區間來看，蔚小理三家新能源車企接下來將會在人民幣20...

寧德時代車用電池 快充10分鐘續航力超400公里

2023世界動力電池大會近日在具「中國動力電池之都」知名的四川宜賓舉行，大陸「電池一哥」寧德時代首席科學家吳凱10日於大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦