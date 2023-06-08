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告別補貼流量競爭 淘寶主打「服務體驗」迎戰618

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟說，阿里電商集團強調用戶價值，在內容、消費者運營上的努力會更甚於靠補貼吸引用戶。圖由主辦單位提供
天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟說，阿里電商集團強調用戶價值，在內容、消費者運營上的努力會更甚於靠補貼吸引用戶。圖由主辦單位提供

電商盛宴618即將來臨，各個電商平台推出許多優惠措施來吸引消費者。大陸知名電商平台淘寶也瞄準台灣電商商機推出新策略。淘寶8日宣布啟動在台重大營運策略調整，從傳統補貼、免運的無差別流量競爭模式，轉型為電商界首創的「二刀流」策略：主打淘寶強大「原生商品價格力」及與在地生態夥伴協作的「跨境去中心化平台服務力」。鎖定台灣消費者的特色與愛好，創造多元且貼心的跨境體驗場景。

在原生商品價格力上，淘寶跨境商品價格優勢，即是把商品價格、兩段運費與關稅等等成本全部加總後，還是能比許多本地商品更便宜；至於跨境去中心化體驗方面，一站式助消費者從下訂單到運送輕鬆掌握服務品質、履約效率。像是為滿足台灣消費者對跨境家居、家具商品的大量需求，原有的「家居一條龍」家具組裝服務外，近期亦全新上線家具專屬加值服務。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟說，經過他們的觀察調研，認為台灣消費者關心三件事：省錢、體驗與有趣。也因此，天貓淘寶針對台灣消費者在意的問題、在跨境電商遇到的痛點進行解決與優化。而天貓淘寶本身具有超20億商品優勢，且物品陳列汰換速度快，因為產品多為大陸生產，價格上具有優勢，且大陸產品通過小紅書、陸綜傳播逐步獲得台灣消費者青睞。至於消費者在乎的稅務問題，也與台灣生態夥伴結盟，進行改進。

對於策略改變，劉慧娟對記者表示，阿里電商集團強調用戶價值，會更在乎用戶黏著度，自戴珊掌管淘寶天貓業務後，從原本的網站成交金額（GMV）改講日活躍用戶數（DAU），也因此在這種觀念下，天貓淘寶在內容、消費者運營上的努力會更甚於靠補貼吸引用戶。

此前，戴珊在淘寶天貓618商家大會指出，今年將是歷史上最大投入的一屆。而劉慧娟也對記者說，今年618會是很重要的一場戰役。

不過，天貓淘寶作為海外跨境電商為台灣消費者服務也遇到挑戰。台灣天貓淘寶海外表示，他掌握到的數據顯示，去年台灣用戶在淘寶的客單量是華人區域最高的，代表市場相當具有潛力。但相較於本地電商貨品在台灣，因為貨在大陸，因此物流速度會比較慢，到貨期間最快約在5天左右。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟8日表示，今年618淘寶在台灣將以「二刀流」策略因應：主打淘寶強大「原生商品價格力」及與在地生態夥伴協作的「跨境去中心化平台服務力」。記者黃雅慧／攝影
天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟8日表示，今年618淘寶在台灣將以「二刀流」策略因應：主打淘寶強大「原生商品價格力」及與在地生態夥伴協作的「跨境去中心化平台服務力」。記者黃雅慧／攝影

淘寶 電商 天貓

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