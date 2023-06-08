孟晚舟：華為要靠根技術提高核心競爭力

華為輪值董事長孟晚舟在華為全球智慧金融峰會2023上表示，當前，技術的奇點（Technological Singularity）正在臨近，生成式AI、雲、物聯網等技術，正在快速融入金融的業務，而華為將會圍繞著根技術的持續投入和壓強投入。

技術奇點又稱科技奇異點，最早由弗諾·文奇在1982年的卡內基梅隆大學召開的美國人工智慧協會年會上首次提出，認為人類正在接近一個使得現有科技被完全拋棄或者人類文明被完全顛覆的事件點，在這個事件點以後的事件就像黑洞的事件視界一樣完全無法預測。

科創板日報報導，孟晚舟表示，數位化和智慧化轉型是經濟發展的新動力，這一點已經是毋庸置疑的共識。在這場數字經濟的浪潮中，各行各業都將錨定新的航向，跑出加速度。

孟晚舟強調，產品和應用的背後的基礎技術和根技術的研究，這才是企業的一個核心競爭力，華為將會圍繞著根技術的持續投入和壓強投入，並在此基礎上通過多雲一致體驗、雲網聯接升級以及資料中心極致互聯、光感知和存儲協同等等這些技術和應用，沿著雲、網、邊、端協同發力。

在數位化轉型趨勢方面，孟晚舟認為，萬物走向可感知，尤其是日常所接觸的生產型作業，從符號，類比信號，走向全流程數位化，更全面、更翔實的數位孿生世界正在構建。

萬物也在走向互聯，通過對資料的科學治理，資料像水流一樣在企業內部流動，不同維度的資料正通過彙聚，正在通過分享來創造新的價值。同時，萬物正在走向智慧。結合行業資料和經驗，依託智慧化技術，人類的生產力和創造力，正在實現跨越式的發展。

孟晚舟表示，在這場數位化變革中，越來越多的管理者開始制定數位化轉型的藍圖，並且圍繞這個藍圖開展組織的建設、匹配相應的人才以及塑造企業內部的文化，「作業數位化，數字平臺化，平臺智慧化，智慧實戰化」，這是華為數位化轉型中定下來的四化方向，在這個四化方向的引領下，華為不斷嘗試新的技術，嘗試新的應用。