複製上海工廠模式 特斯拉動員陸企供應鏈去墨西哥設廠

特斯拉將在墨西哥設廠，並在墨西哥複製上海工廠的成功模式，外界傳出特斯拉動員中國供應鏈企業到墨西哥設廠，特斯拉中國供應鏈企業透露，特斯拉設廠的節奏相當緊迫，如果不及時回應，也擔心丟掉好幾億的大訂單。

IT之家報導，目前已有部分特斯拉供應商宣布在墨西哥建廠計畫。例如，旭昇集團今年 3 月宣布將在墨西哥建立生產基地，總投資不超過2.76億美元，該投資案已於 5 月在墨西哥科阿韋拉州正式啟動，該工廠有望在明年夏季投產。

特斯拉更上游的設備供應商也聞聲而來。多家產線設備生產商已在墨西哥設立辦公室，負責設計、售後配套等業務。甚至有供應鏈公司直接帶著生產線工人，前往墨西哥建廠。

不過，特斯拉除訂單外並未給這些供應商其他額外支持。有業內人士表示，與在中國大陸建廠可以獲得土地和金融支持不同，在墨西哥僅能獲得稅收優惠和人才補貼。

特斯拉今年3月宣布將在墨西哥新萊昂州的首府蒙特雷建設第五座超級工廠。墨西哥外交部官員曾表示，該工廠投資將超過 50 億美元，規劃產能為 100 萬輛，這也意味著該廠產能已逼近特斯拉上海工廠。

陸媒分析，儘管特斯拉在上海工廠取得了巨大的成功，但在墨西哥複製這一成功模式仍然面臨一些挑戰和機遇，墨西哥的市場環境和法規可能與中國不同，特斯拉需要適應當地的條件和要求。此外，墨西哥的供應鏈網路和基礎設施也需要進一步發展和完善，以滿足特斯拉的需求。

特斯拉與中國供應鏈企業的合作也將為全球汽車製造業樹立新的合作模式和標竿，這種跨國合作將加強全球供應鏈網路的緊密程度，為電動汽車行業的發展注入新的活力，特斯拉動員中國供應鏈企業參與其中，展現了其在全球布局中的雄心壯志。這一舉措將為特斯拉進一步拓展拉丁美洲市場，加速電動汽車產業的發展。

墨西哥作為北美地區的重要經濟體，擁有巨大的市場潛力和人力資源優勢。特斯拉在墨西哥建廠將為當地創造就業機會，促進經濟發展，並推動電動汽車產業的快速增長。