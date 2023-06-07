大陸外匯存底5月又多了51萬盎司黃金 連7個月增持

中國人民銀行（大陸央行）7日公布大陸5月末黃金儲備6,727萬盎司，為連續第7個月增加黃金儲備，相比4月末的6,676萬盎司上升了51萬盎司。全球各國央行對黃金都展現出極強的增配意願，這也推升黃金價格，大陸黃金概念股從年初至本月7日累計年漲幅超過5.09%，專家預估兩年內金價將來到每盎司2,400美元至2,600美元之間。

證券日報報導，根據人行數據，今年以來，大陸黃金儲備不斷攀升：1月末、2月末、3月末、4月末、5月末的黃金儲備分別為6,512萬盎司、6,592萬盎司、6,650萬盎司、6,676萬盎司、6,727萬盎司。

報導引述中信證券首席經濟學家明明分析表示，大陸人行連續多月增持黃金的背後，一方面是擔憂美元安全性，故尋求多元化外匯儲備，減少美元在外匯儲備中佔比過高恐致的信用貨幣風險；另一方面，則降低了美國聯準會貨幣政策大起大落對大陸經濟基本面和金融市場的衝擊，並有助於維護人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

黑崎資本創始合夥人陳興文解釋道，黃金作為一種避險資產，當全球貿易不確定性加大、地緣政治風險增加時，黃金可以在某種程度上緩解央行的風險；黃金亦作為一種相對穩定的資產，價值較不受到其他貨幣或金融資產波動影響，便能用以幫助央行多元化儲備。此外，借用黃金的穩定性和流動性還能提高人民幣作為國際化儲備貨幣的位置，進而提升國家的國際影響力。

值得注意的是，不只大陸，全球各國央行對黃金也都展現出極強的增配意願。據世界黃金協會統計，去年全球央行以1,136噸的淨購金量刷新歷史紀錄，今年前兩個月，全球各國央行已報告淨購買黃金達125噸，這是自2010年以來最強勁的央行購金開局。

隨著各國央行對於黃金儲備的增加，黃金價格也不斷攀升，截至7日晚間，COMEX黃金當月連續價格報每盎司1,978.5美元，今年初的報價則落在1,845美元附近，金價5月還曾創下2,085.4美元的年內最高價。

報導引述前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析指，今年黃金價格大幅上漲主要受到避險資金推動，他認為未來黃金價格仍將保持上行趨勢，他並指，黃金的避險需求量仍比較大。

就未來黃金價格可能走勢，明明預估，在全球「去美元」大趨勢下，未來大陸央行增持黃金的行為仍可能持續強化，預計央行增持行為有望推動金價中樞抬升；其次，美國通膨中長期回落的趨勢明確，美國聯準會貨幣政策也將逐步轉向寬鬆，待美國實際利率回落後，黃金配置價值有望進一步顯現；最後，每年第4季通常是大陸國內黃金需求最旺盛的季節，偏強的需求也可能推升黃金價格，因此預計目前金價尚未見頂。

太平洋證券首席宏觀分析師尤春野則說，黃金在上世紀70年代和本世紀前10年出現了兩輪牛市，漲幅分別為23倍和7倍。他認為，當前黃金正處於第三輪牛市之中，預估兩年內金價可以達到每盎司2,400美元至2,600美元。