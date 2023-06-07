中俄首度進行兩日聯合空中戰略巡航 分析：實戰性更強

共軍與俄軍6日到7日完成第6次中俄聯合空中戰略巡航，這是2019年雙方開始進行這項合作以來，首度延伸至第二日。對此，有大陸軍事專家解讀，這意味著實戰性更強、巡航空間也在不斷拓展。還有專家表示，「兩國已準備好在發生緊急情況時共同行動」。

大陸國防部6日表示與俄軍在日本海、東海相關空域組織實施第6次聯合空中戰略巡航；7日再指出，兩軍位太平洋西部空域完成第6次聯合空中戰略巡航第二階段任務。這項共同軍事行動始於2019年，但此次是首度實行兩日。

中共官媒環球時報英文版7日晚間引述大陸軍事專家傅前哨分析指出，此次中俄聯合空中戰略巡航分為兩個階段意義重大。「軍事行動在兩個不同的方向進行，增大了行動的難度，對行動的事先策劃以及在不同方向進行兵力匯合提出了更高的要求。這也體現出中俄兩軍的合作在不斷深化」。

另一大陸軍事專家宋忠平則指，當前中俄兩國在巡航中已經有能力做到按照實際需求來實施戰略巡航任務，也暗示了在此次空中巡航中，非常有可能出動了不同的兵力，在不同的海空域實施相應的巡航工作。「表明雙方可以根據具體任務實施聯合巡航，實戰性更強，而戰略巡航空間也在不斷拓展」。

報導並引述「觀察人士」表示，這次空中巡邏很可能有海軍部隊陪同，且中俄聯合戰略巡邏正變得更加現實和以戰鬥為導向，「因為兩國已準備好在發生緊急情況時共同行動」。