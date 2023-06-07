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大陸天文團隊發現宇宙第一代恆星化學遺跡

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家天文台研究團隊把透過郭守敬望遠鏡觀測到的「LAMOST J1010+2358」恆星與超新星模型進行比較。（取自新華社）
大陸國家天文台研究團隊把透過郭守敬望遠鏡觀測到的「LAMOST J1010+2358」恆星與超新星模型進行比較。（取自新華社）

距今138億年前，宇宙誕生之初的第一代恆星屬超大質量確實為真。大陸國家天文台研究團隊利用「郭守敬望遠鏡（LAMOST）」進行觀測，並在銀暈恆星中發現了一顆太陽質量260倍大的第一代恆星的化學遺跡，在國際上首次發現了第一代超大質量恆星的化學遺跡，從而證明了這類宇宙中最古老恆星的存在。研究團隊7日在國際學術期刊《自然》發表上述成果。陸媒指，這對進一步探索宇宙演化奧秘具有重要意義。

綜合央視、新華社報導，第一代超大質量恆星是否存在一直是困擾科學界的謎團，此項研究中，大陸國家天文台團隊結合「郭守敬望遠鏡」低分辨率光譜和日本「昴星團望遠鏡」高分辨率光譜數據，發現了一顆化學元素豐度極為特殊的極貧金屬星（LAMOST J1010+2358）。

這顆恆星的質量大約為0.5個太陽，距離地球約3,327光年，且金屬元素含量極低，符合天文理論中，第一代恆星終結後孕育出第二代恆星的特徵。

大陸國家天文台副研究員邢千帆說明，團隊利用郭守敬望遠鏡產生的500多萬條恆星光譜，從中找出了「鎂」含量最低的一顆恆星，並獲取了它的高分辨率光譜。之後，與超新星理論模型的計算值進行比較，進而確定這顆恆星中的這些元素來自260倍太陽質量的第一代恆星。

據指出，第一代恆星質量可達太陽質量的140倍到260倍，屬於超大質量恆星。這類恆星是宇宙中最古老的恆星，存在於130多億年前宇宙誕生初期，但是壽命僅有300萬年左右，演化接近末期時便會發生「超新星爆發」，孕育出第二代恆星。

邢千帆形容，這次的研究過程就如同從現存第二代恆星的「DNA」，發現了其父輩恆星的特徵。邢千帆進一步解釋道，第一代恆星有很多「孩子」（第二代恆星），但是這些「孩子」裡最長壽的這個恆星能活到現在，壽命已經達到130多億年，而科研人員便是觀測到了這顆「長壽的孩子」，並透過對它的研究，推出它的上一代恆星的質量與性質。

大陸國家天文台研究員趙剛預告，團隊下一步將透過郭守敬望遠鏡的海量數據，來反推最初第一代、不同質量恆星的分布，盼能探索整個宇宙的演化歷史和恆星的演化歷史。

大陸國家天文台研究團隊透過「郭守敬望遠鏡」，發現了第一代超大質量恆星的化學遺跡。（取自央視）
大陸國家天文台研究團隊透過「郭守敬望遠鏡」，發現了第一代超大質量恆星的化學遺跡。（取自央視）

團隊 日本 央視

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