又要被禁？傳歐盟考慮強制禁用華為建設5G網路

華為又要被禁了嗎？英國「金融時報」6日報導，歐盟正考慮祭出強制性禁令，禁止成員國不得使用可能會對他們5G網路構成安全風險的企業設備，這當中包括大陸的華為。

金融時報指出，此項禁令是由於某些國家政府推遲對此事採取行動，使歐盟產生擔憂。歐盟內部市場政策執行委員布勒東（Thierry Breton）2日在會議中指出，即使布魯塞爾建議技術投資排除高風險供應商，仍只有三分之一的歐盟成員國在5G通訊等關鍵領域上實施禁令，禁用華為設備。他認為，「這樣的數字太少，這會影響歐盟的集體安全。」

報導引述熟悉歐盟的官員警告，「歐盟全體若未能禁用華為，將付出長期依賴大陸的代價」，一如烏克蘭戰爭爆發前，歐盟依賴俄羅斯能源供應一般，後果不堪設想。

路透3月報導，有消息指稱德國政府擬禁電信業者在5G網路中使用大陸的華為與中興通訊的部分零件。

據悉，這項於2020年早已獲歐盟成員國無異議通過的建議，並未達到禁令標準。不過有消息指出，若德國等成員國繼續拖下去，歐盟可能會對華為等被相關認定構成安全風險的企業祭出「強制性」禁令。

然而，在歐盟長期以來，任何新法律都需要時間獲得歐洲議會和成員國的支持，因此有分析認為現任歐盟委員會在2024年結束五年任期之前，都不太可能推出強制實施禁令的新規。

目前，許多歐洲國家都在重新評估境內關鍵電信基礎設施對大陸的依賴程度有多大。像葡萄牙正改變政策，準備在部分5G設備上禁用華為。另外，英國、丹麥、瑞典、立陶宛等國，早已禁止華為參與他們的5G基礎設施建設。

而華為為避免各國政府採取拖延策略面對此議題，近期則積極發展在大陸各產業的業務。