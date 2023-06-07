人民幣中間價創6個月新低 機構籲外貿公司應對匯率風險

人民幣兌美元中間價7日報7.1196元，較上日下調121個基點，為2022年12月1日以來最低，也再度創下6個月新低。大陸機構呼籲外貿公司要積極應對匯率風險，並預計第3季有望步入升值通道。

本周人民幣兑美元在岸、離岸價雙雙跌破7.12元、7.13元，而人民幣兌美元離岸價在6日晚間一度跌破7.14元，觸及2023年新低。據統計，自5月以來，截至6日，人民幣中間價較5月初下挫2082個基點。

證券時報報導，中信證券首席經濟學家明明指出，不同企業受匯率影響不同。對於進口企業而言，匯率波動主要影響的是成本端。對於出口企業，一方面匯率波動或更多影響其銷售端；另一方面，對於進料加工企業，其進口時的成本也面臨一定的匯率擾動。

展望後市，明明認為，到了第3季，美元指數或隨著美國經濟逐步承壓以及美聯準會緊縮預期放緩而有所走弱。另一方面，大陸經濟基本面對於人民幣的支撐作用料將凸顯，人民幣匯率有望逐步企穩並進入升值通道。

中銀證券首席經濟學家徐高表示，人行還未用到中間價及結匯操作等兩大影響匯率的有力手段，所以目前人民幣的貶值高度可控。並預估「7.3元」可能是近期人民幣匯率的一個支撐點位。

對於此輪人民幣貶值之因，中銀國際證券全球首席經濟學家管濤表示，美元指數和美債收益率飆升，是影響同期人民幣匯率走勢的重要因素。但隨著海外緊縮因素對人民幣匯率影響趨弱，大陸經濟基本面變化情況或在更大程度上影響人民幣匯率走勢。