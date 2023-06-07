青年企業家峰會 聚焦陸經濟內生動力

第五屆大陸全國青年企業家峰會5日在重慶開幕，中國國際經濟交流中心副理事長楊偉民在作主旨報告時稱，中國經濟社會目前已全面恢復常態化運行，「三重壓力」得到緩解，增長好於預期，市場需求逐步恢復，下一步要著力增強企業和消費者的內生動力，推動中國經濟運行整體好轉。

中新社報導，楊偉民說，今年中國經濟運行開局良好，一季度GDP同比增長4.5%，絕大多數行業好於2022年四季度，服務業絕大多數行業好於2022年一季度。但中國經濟目前內生動力還不強，需求仍不足。增強企業和消費者內生動力，既是當前經濟重回常態、經濟形勢根本好轉的關鍵，也是經濟長期向好關鍵。

楊偉民認為，增強企業內生動力，首先要增強民營經濟內生動力。理論上進一步闡明民營經濟的性質、地位、作用，進一步闡明多種所有制、按要素分配、共同富裕等內容；完善相關法律法規條款；進一步明晰民營經濟准入範圍；政商關係上進一步完善制度，減輕政府工作人員及公職人員的壓力。

此外，增強企業內生動力還要增強平台企業內生動力，在推動科技創新，增強國際競爭力，引領經濟發展，擴大就業等方面起帶頭、帶動作用；增強房地產業的內生動力，加快推進住房制度及相關的土地、稅收、金融、公積金、租賃、租售同權等改革。

他說，供給創造需求，需求引領供給。中國GDP中，絕大部分是需求引領。需求不足是當前的主要矛盾。內需不足，主要是居民消費不足。無論是長期，還是短期，居民消費都是需求端影響增長的主要因素。政府消費的擴大，有利於改善公共服務，但民生改善的主體是居民的私人消費。

楊偉民稱，消費者也是市場主體，居民消費也是市場主體的自主行為，讓消費者自由選擇、自主消費，是發展社會主義市場經濟的應有之義。對居民的消費行為，要不干預、少限制。不干預企業正常生產經營，也不應干預消費者合法的消費行為，把恢復和擴大居民消費放在優先位置，把工作精力更多放在擴大居民消費上，把更多政策用到支持居民擴大消費上。