房市持續低迷 陸官媒：一線城市限購應適時調整

大陸房地產復甦力道減弱，北上廣深等一線大城市的房地產銷售下降明顯。由大陸國務院發展研究中心主辦的《中國經濟時報》發文稱，隨著「房住不炒」機制逐步建立，限購等調整手段應適時優化調整，直至退出，而代之以穩定的、制度化的長效機制。稍早前業內預計，中共中央和地方政府6月可望加快推出「穩樓市」政策，修復市場信心和預期。

文章稱，今年第1季，受前期積壓購房需求加速釋放等影響，大陸一線城市房地產成交量顯著回升。但此後，市場回溫動能減弱，4月成交熱度開始回落，5月市場活躍度繼續下滑。房地產業內預計，6月，中央和地方政府有望加快推進穩樓市政策的出台，進一步探索豐富的政策工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。其中，一線城市房地產限購等限制性政策調整值得關注。

文章稱，大陸5月百城新房價格按月止漲轉跌，預料6月大陸官方的穩樓市會加快推出穩樓市政策。

所謂限購政策是依據是否有戶籍和社保繳納等，來限制民眾購房的相關政策，從需求側對房地產市場進行直接調控，打擊投機炒房行為，以抑制房價過快上漲。在以往幾輪房地產調整周期中，限購等限制性政策的強化或放鬆，成為各地直接調控房地產的利器之一。

大陸本輪房地產調整以來，一些城市開始放鬆限購政策。據中國指數研究院統計，2023年以來，已有杭州、南京、合肥、鄭州、沈陽、廈門、武漢、長沙、濟南等14城市對限購政策進行「優化」。