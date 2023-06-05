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特斯拉上海廠5月交車7.7萬輛 大增1.4倍
全國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）5日發布5月中國新能源乘用車廠商批發銷量數據顯示，特斯拉上海超級工廠5月共交車7萬7,695輛，年增142%。
中新社報導，特斯拉執行長馬斯克時隔三年再次到訪中國大陸，釋放了一個信號：中國大陸市場在特斯拉全球體系中非常重要。馬斯克在5月31日晚參觀特斯拉上海超級工廠時表示，上海超級工廠不僅是世界上生產效率最高的工廠之一，造出的車也是全世界品質最好的車之一。
2018年7月，特斯拉上海超級工廠簽約落地，六個月後，工廠正式開工建設，2019年底第一批中國大陸製造的Model 3交付，實現了當年開工、當年投產、當年交付，讓全世界見證「上海速度」。
2022年8月15日，特斯拉上海超級工廠再次實現一個重要里程碑—第100萬輛整車下線出廠，從交付第一輛大陸製造車型到實現這一里程碑用時不到3年，這在全球汽車工業史上也是罕見的紀錄。2022年投入運營的美國德州超級工廠、德國柏林超級工廠，也正在全球範圍內復製上海超級工廠的生產效率與產業影響。
如今上海超級工廠的產業鏈本土化率已超過95%，員工99.99%都是大陸人。同時，上海引入特斯拉也帶動上海及周邊地區，乃至整個大陸汽車產業鏈的升級創新。目前，特斯拉上海超級工廠已在上海、蘇州、寧波、南通等長三角地區形成了匯聚電池、汽車晶片、自動駕駛系統、汽車內飾、精密加工等新能源汽車零部件的全生態鏈，還打通全國汽車產業鏈市場。
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