陸地方債餘額逾150兆元 官方稱「健康、安全」風險可控

美國國債違約危機落幕後，中國大陸的地方政府債務問題也受到關注。彭博最近一項調查顯示，分析師已將此列為亞洲今年最大金融風險，並高度示警「隱性債務」問題。在此背景下，大陸官媒新華社5日發布文章引述「財政部相關負責人」強調，整體來看，大陸政府債務率並不高，財政狀況健康、安全，有能力、有空間應對風險挑戰。

新華社指出，當前，有觀點擔憂大陸政府債務風險加大，對此，大陸財政部相關負責人表示，整體來看，政府債務率不高。

文章引述數據顯示，截至2022年底，大陸全國地方政府債務餘額約人民幣35.07兆元（約合新台幣151兆元），包括一般債務餘額約人民幣14.4兆元、專項債務餘額約人民幣20.67兆元，均控制在大陸全國人大批准的債務限額之內。

文章稱，近年來，大陸政府法定債務餘額與GDP總值之比控制在50%左右，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。

因此，大陸財政部相關負責人雖坦言，當前，地方政府債務主要是分布不均勻，有的地方債務風險較高，還本付息壓力較大，但表示當局已督促有關地方切實承擔主體責任，抓實化解政府債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

大陸財政部相關負責人表示，整體來看，大陸財政狀況健康、安全，為應對風險挑戰留出足夠空間。

至於引性債務問題和風險，中國財政科學研究院研究員王澤彩表示，大陸財政部門綜合研判，統籌資源，多措並舉防範和化解債務風險。

王澤彩說，一方面，是強化法定債務監管；另一方面，堅決遏制隱性債務增量，在北京、上海、廣東等地區展開全域無隱性債務試點，通報隱性債務問責典型案例，探索建立長效監管制度框架，穩妥化解隱性債務存量。