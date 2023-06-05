15國與會 福州漁博會 簽約223億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023海峽（福州）漁業周·中國（福州）國際漁業博覽會（漁博會）2日在福州開幕。俄羅斯、印尼、韓國、厄瓜多爾、泰國、越南、印度等15個國家及地區的企業參展，北京、上海、廣東等13個省市共計約500家企業參展。

中新社報導，本屆展會規模達5萬平方公尺，設置國際展區、水產預製菜展區、遠洋漁業純天然產品展區、區域特色漁業品牌展區、水產加工展區、包裝及加工設備展區、深遠海及健康養殖展區、福州金魚及休閒海洋漁業展區等8大展區，配套3大類14場活動。

當天舉行的簽約儀式上，簽約項目共23個，總金額達223.22億元（人民幣，下同），涵蓋海洋工程、海洋生物科技、水產品加工、冷鏈倉儲、水產購銷等產業。其中，印尼綜合基地奧平水電站建設項目，投資額2億元，由福州宏龍海洋水產有限公司和印尼哇哈拿有限公司簽約。　 　　

漁業周·漁博會已舉辦15年，成長為世界第三、中國大陸第二的大型漁業專業展會。2022年，福州市海洋生產總值3300億元，居大陸第三；水產品產量300萬噸，居大陸第二；漁業產值675億元，居大陸第一。

印尼 北京 廣東

延伸閱讀

搶國際人才！印尼將推「黃金簽證」 允許外國人居留10年

中颱瑪娃挾雨來襲 明離島10航線、34航次停航

暌違3年 福州-台灣復航

福州—台灣航線22日復飛 首班載客率逾9成

相關新聞

陸大摩基金 合資變獨資

摩根士丹利基金（俗稱大摩）發布法定名稱變更公告，正式更名為「摩根士丹利基金管理（中國）有限公司」，原本名稱「摩根士丹利華...

大陸遊戲業 淘汰賽開打

大陸官方整頓遊戲產業導致產業集中度提高，大陸前十大的上市遊戲企業今年首季財報顯示，騰訊、網易的營收就占十家業者的八成，顯...

廣州海陸空交通運輸 加快復甦

根據廣州市人民政府新聞辦公室召開的「高質量發展·看交通」記者會消息，今年以來，廣州海陸空交通運輸加快復甦，多項指標大幅增...

比亞迪電動車 以色列熱賣

以色列汽車進口商協會發布數據顯示，今年前五個月，大陸電動車品牌比亞迪成為該期間以色列最暢銷電動汽車品牌。在以色列該期間前...

陸5月電商物流指數 連5升

根據中國物流與採購聯合會2日公布的數據顯示，5月中國大陸電商物流指數為109.5點，比上月提高0.5個點，實現五連升，為...

陸電力系統轉型 低碳是核心

由中國大陸國家能源局統籌組織多個機構共同編寫的「新型電力系統發展藍皮書」2日正式發布。藍皮書全面闡述新型電力系統的發展理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦