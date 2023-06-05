15國與會 福州漁博會 簽約223億

2023海峽（福州）漁業周·中國（福州）國際漁業博覽會（漁博會）2日在福州開幕。俄羅斯、印尼、韓國、厄瓜多爾、泰國、越南、印度等15個國家及地區的企業參展，北京、上海、廣東等13個省市共計約500家企業參展。

中新社報導，本屆展會規模達5萬平方公尺，設置國際展區、水產預製菜展區、遠洋漁業純天然產品展區、區域特色漁業品牌展區、水產加工展區、包裝及加工設備展區、深遠海及健康養殖展區、福州金魚及休閒海洋漁業展區等8大展區，配套3大類14場活動。

當天舉行的簽約儀式上，簽約項目共23個，總金額達223.22億元（人民幣，下同），涵蓋海洋工程、海洋生物科技、水產品加工、冷鏈倉儲、水產購銷等產業。其中，印尼綜合基地奧平水電站建設項目，投資額2億元，由福州宏龍海洋水產有限公司和印尼哇哈拿有限公司簽約。

漁業周·漁博會已舉辦15年，成長為世界第三、中國大陸第二的大型漁業專業展會。2022年，福州市海洋生產總值3300億元，居大陸第三；水產品產量300萬噸，居大陸第二；漁業產值675億元，居大陸第一。