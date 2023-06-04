台商分享「傑商學」 要夠專業、肯回饋

傑出台商論壇4日在台北舉辦，邀請12位大陸傑出台商分享轉型升級、接班傳承經驗，多位台商表示，大陸市場、容錯空間夠大，但倒閉的速度也很快，除了與時俱進，也要「夠專業」，並能有效整合團隊，才能去打國際賽，同時，若要永續經營，肯回饋社會，累積福報也很重要。

「傑出台商論壇暨傑商學新書發表會」由政大EMBA校友會、中國台商投資經營協會、傑出台商聯誼會4日在台北舉辦。台北經營管理學院每年評選外銷傑出、內銷典範、通路標竿、ESG、創新經營、轉型升級、接班傳承和青年創業等領域的大陸台商，頒發「傑出大陸台商獎」，組成傑出台商聯誼會，集結12位台商經驗，發布新書《傑商學》。

宏智國際集團董事長韓佳宏指出，事業要做大、做好、永續，專業能力非常重要，但專業能力的累積不能只停留在周邊的生活圈、同溫層，而是要走出去才能知道你「有沒有競爭力」，也才能夠成長。他說，如果在台灣是千中選一，到國際上仍可能被日、韓等其他國家比下去。

韓佳宏補充，整合產業生態圈，是台灣企業比較不擅長的部分，應學習能否透過有效整合，組成團隊去打國際賽，另一方面，若要達到永續經營，富過三代，回饋社會，累積福報也很重要。

巨大集團執行長劉湧昌說，大陸市場、容錯空間夠大，但倒閉速度也很快，企業要與時俱進調整，「站在市場浪潮面前，我們魚竿一定要比別人還多」。他也提醒，大陸環保法規只會越來越嚴格，不會鬆懈。

豪門國際開發董事長簡廷在分享，他從「寒門」到「豪門」的經歷，當時為成功打造上海迪士尼，追求完美，「要五毛，給一塊」，不計成本把事情做到極致。簡廷在說，台灣從過去農業、工廠，轉型成生技產業、智慧製造等，到現在的數位產業、5G、AI，未來，數位轉型和淨零排放將成為趨勢，台商應積極跟上，同時思考如何結合文化創意，讓台灣從「知識經濟」到「創意經濟」再到「想像力經濟」。