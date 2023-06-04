精品龍頭 LVMH董座將訪陸

繼特斯拉CEO馬斯克和摩根大通CEO戴蒙之後，全球精品龍頭、法國奢侈品LVMH集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）計畫本月訪問大陸，這將是阿爾諾自新冠疫情以來首次訪華。此外，據上海證券報從一位相關人士處獲悉，輝達創辦人暨執行長黃仁勳或將在6日到訪上海。

LVMH是世界上最大企業集團之一，旗下品牌包括路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）與Celine等。今年4月，阿爾諾曾在巴黎與大陸商務部長王文濤會面。

根據大陸商務部發布，王文濤還與奢侈品牌愛馬仕（Hermès）首席執行官杜馬斯（Axel Dumas）等其他法國商界領袖會面。

彭博報導，北京當局為摩根大通CEO戴蒙、馬斯克等國際商界領袖鋪開迎賓紅毯，希望改變外界對於大陸待外資不友好的印象。

各大品牌都在加大努力吸引大陸年輕人。分析顯示，到2025年，大陸「Z世代」預計將取代美國和歐洲，使大陸成為全球最大奢侈品市場。據普華永道估算，在全球3,254億美元奢侈品市場中，大陸約占五分之一。

據美國財星雜誌網站1日報導，特斯拉CEO馬斯克總財富超越法國奢侈品巨頭LVMH總裁阿爾諾，重新奪回世界首富頭銜。根據彭博億萬富翁指數，馬斯克目前的財富價值約為1,923億美元，而阿爾諾的財富約為1,866億美元排在第二。

LVMH集團公布的第1季財報顯示，公司營收達到210.4億歐元（新台幣7,018億元），年增17%，高於市場預期的8.97%；其中時裝和皮具的銷售額年增18%，為各品類中最高。LVMH第1季財報還顯示，第1季在亞洲（不包括日本）的銷售額增長14%，在美國增長8%。

大陸約占該集團亞洲地區業務80%。LVMH在第1季財報強調，亞洲市場出現了顯著的反彈，「我們對中國經濟的復甦非常樂觀。」

阿爾諾的競爭對手、Gucci母公司開雲集團（Kering）CEO皮諾（Francois-Henri Pinault）也在今年初訪問大陸。