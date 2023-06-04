大陸拚經濟 各地擴大投資

大陸多地陸續召開經濟運行調度會議都提到，要錨定目標全力衝刺第2季，其中持續擴大有效投資、促進消費領域復甦仍是重頭戲。

大陸國務院總理李強2日主持召開的國務院常務會議上，再次釋放穩預期、提信心信號，會中指出將加快推出含金量高的政策措施，激發市場活力，推動經濟運行持續回升。

上海國家會計學院碩士生導師鐘世虎表示，企業家信心是經濟發展的重中之重，落到實處，還是要去穩住預期。

證券日報報導，在廣東，5月30日，廣州市南沙區舉行南沙灣、慶盛樞紐、南沙樞紐三個先行啟動區第2季重點項目集中開工（竣工）活動，此次集中開工（竣工）的重點項目共21個，總投資近人民幣300億元。

在河南，5月29日，在鄭州航空港區，一期投資額約人民幣200億元的新型顯示模組專案舉行啟動儀式；5月27日，總投資人民幣278億元的中國石化洛陽百萬噸乙烯項目啟動開工。

多地穩步推進的重大專案建設離不開政策的支持。例如上海市公布的「上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施」明確，「支持民間投資參與重大項目」，鼓勵民間資本積極參與國家「十四五」規劃102項重大工程的專案及上海「十四五」規劃重大專案。

陝西發改委制定印發的「促進民間投資健康發展的十條舉措」中表示：「支持民間資本參與高品質項目建設」。陝西將分批次向民間資本推介列入國家「十四五」規劃102項重大工程的專案，並明確民間資本參與方式、運營模式和收益來源。

除一系列重大項目密集開工外，促消費成為各地共識。第2季以來，已有20多個省公布促消費相關舉措，包括發放消費券、消費補貼、減徵車輛購置稅等。