專家：帶路政策包裹 三大內涵

「一帶一路」倡議的提出，最初是為了解決產能過剩壓力，中華經濟研究院第一研究所助理研究員王國臣觀察，經過十年發展，「一帶一路」成為政策包裹，包括「走出去」、「人民幣國際化」，以及「自由貿易區」。

王國臣指出，「走出去」大概在2003年就提出，也叫對外投資，到了2008年全球發生金融海嘯後，大陸醞釀「人民幣國際化」，2013年「一帶一路」提出後，大陸國家發改委文件也提到，透過基礎建設達到「自由貿易區」。

王國臣表示，大陸透過貿易互換、貿易清算等方式促進人民幣國際化，目前有40個國家和其簽署貨幣互換協議，其中11個到期未續約；另有多個國家和其簽定貨幣清算協議，包括最近簽署的巴西。

根據中國人民銀行發布的「2022年人民幣國際化報告」，2021年大陸與「一帶一路」沿線國家人民幣跨境收付金額為人民幣5.42兆元，年增19.6%，占同期人民幣跨境收付總額的14.8%。截至2022年末，大陸與22個「一帶一路」沿線國家簽署了雙邊本幣互換協定，在八個「一帶一路」沿線國家建立了人民幣清算機制安排。

王國臣點出，成為關鍵貨幣的兩要點為「貿易逆差、願意持有」，目前達成這樣條件的僅有美元，大陸沒有這樣的條件，尤其帶路參與國都積欠大陸債務，必須償還債務給大陸，不利人民幣國際化推進。