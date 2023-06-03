快訊

雷雨彈炸全台！明「這幾區」留意雨勢更大 下周再1波鋒面逼近

曾為蟹老闆「發聲」…台灣配音員李香生傳癌逝 享壽73歲

再添一樁！媒體人臉書稱國民黨立委餐敘性騷：抱我頭親我

大陸首張藍色碳票福州頒發 海洋碳匯交易更豐富

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
福州海洋資源豐富，有發展海洋碳匯交易的優勢，大陸首張藍色碳票3日於福州發行。圖為福建省福州市連江縣定海灣。（取自福州日報）
福州海洋資源豐富，有發展海洋碳匯交易的優勢，大陸首張藍色碳票3日於福州發行。圖為福建省福州市連江縣定海灣。（取自福州日報）

海洋(漁業)碳匯高峰論壇3日在福建省福州舉辦，論壇中頒發了大陸首張由海洋漁業部門備案確認的「藍色碳票」，這張藍色碳票約涵蓋171.8公頃的海域範圍，折算成碳減排量約為27,456噸。這張碳票的發行，也意味著中國大陸海洋碳匯交易方式更加多元化。

據人民網報導，「藍碳」又稱為海洋碳匯，海洋儲存了地球上約93%的二氧化碳，因人類活動排放的二氧化碳，每年約三分之一的量由海洋吸收。而福州市連江縣是大陸全國水產第二大縣，大型藻類和貝類養殖總量近70萬噸，占全縣水產養殖總量9成，「固碳」潛力大，具有明顯的碳匯產業優勢和發展前景。

據中新網報導，3日論壇上，作為福州本土的海帶產業化企業億達食品公司，率先在連江「碳匯交易服務平台」完成了第一筆的海洋碳匯確權登記，由連江縣委書記陳勁松向該公司頒發此張藍色碳票。

福州連江縣副縣長張記歡指出，目前連江累計碳匯交易量超過6萬噸，經濟收入累計超過40萬（人民幣，下同）。報導指，連江作為大陸水產大縣，憑藉豐富的碳匯儲量，已接連創造了多個「第一」，例如，完成大陸第一宗海洋漁業碳匯交易，完成大陸第一個縣級海洋碳匯交易服務平台上線，推動「福州市連江縣海洋碳匯管理暫行辦法」制定等等。

據了解，連江縣去年1月託「廈門市碳和排污權交易中心」海洋碳匯交易平台，完成1.5萬噸海水養殖漁業海洋碳匯交易項目，交易額12萬元，是大陸首宗海洋漁業碳匯交易；隨後於去年9月發布了連江縣「海洋漁業碳匯建設體系規劃」，陳勁鬆當時表示，這是在海洋碳匯領域又一重大探索和創新。

報導提到，3日論壇上，大陸海洋碳匯領域專家、學者共同探索完善「藍色生態產品」價值實現機制，期待發揮海洋、漁業在應對氣候變化，實現碳達峰、碳中和目標中的重要作用，從多個角度為大陸「碳匯漁業」發展獻策。

參與論壇的中國科學院院士、廈門大學講席教授焦念志表示，海洋負排放是實現碳中和的重要技術路徑之一，通過國際合作協同攻關、多學科交叉融合，探究海洋負排放過程機制，方能為全球海洋碳負排放提供智慧方案。

廈門 成大 院士

延伸閱讀

美防長：不會容忍大陸「霸凌」盟友 承諾維護台海現狀

「台馬之星」海上供電異常失去動力 到港每人600慰問紅包

兩台灣學生廈門通過國際郵輪培訓 將獲陸頒發船員證書

「武漢迪士尼樂園」有望？ 官方稱洽談中遭打臉：假訊息

相關新聞

大陸救房市 再推系列新政

救經濟，大陸計劃再推一系列房地產支持政策以提振經濟。據《彭博》報導，由於現行政策未能支持陷入困境的房地產行業持續復甦，大...

陸新能源車免稅 考慮延長

外媒報導，為刺激新能源汽車消費需求，大陸國務院正在考慮將部分新能源汽車的購置稅減免政策，進一步延長四年。

MSCI研究報告 極端氣溫 陸企損失大

指數編纂公司MSCI（明晟）發表最新研究報告《極端氣溫將如何影響中國企業》，研究發現在全球升溫5°C的情境下，位於北京、...

打臉「去風險」? 外企大佬排隊訪華 中媒稱「用腳投票」

中國的經濟真的被外界看壞嗎？近期一眾西方巨企齊集中國，表達對中國市場的信心和期許。繼蘋果庫克、特斯拉馬斯克後，英偉達黃仁...

豫皖雨口搶糧 陳麥搶漲 「1天1價飆得凶」

連日「爛場雨」，剛好遇到小麥收穫期，讓河南駐馬店確山縣的農民苦不堪言，不少小麥被浸泡在雨水裡，近日他們在雨後初晴時，趕緊...

工業富聯CEO：強化和輝達合作 AI伺服器需求將持續增長

鴻海集團旗下工業富聯（FII）CEO鄭弘孟2日在2022年度股東大會上表示，AI伺服器市場比市場預期更大，下半年公司AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦