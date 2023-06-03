大陸首張藍色碳票福州頒發 海洋碳匯交易更豐富

海洋(漁業)碳匯高峰論壇3日在福建省福州舉辦，論壇中頒發了大陸首張由海洋漁業部門備案確認的「藍色碳票」，這張藍色碳票約涵蓋171.8公頃的海域範圍，折算成碳減排量約為27,456噸。這張碳票的發行，也意味著中國大陸海洋碳匯交易方式更加多元化。

據人民網報導，「藍碳」又稱為海洋碳匯，海洋儲存了地球上約93%的二氧化碳，因人類活動排放的二氧化碳，每年約三分之一的量由海洋吸收。而福州市連江縣是大陸全國水產第二大縣，大型藻類和貝類養殖總量近70萬噸，占全縣水產養殖總量9成，「固碳」潛力大，具有明顯的碳匯產業優勢和發展前景。

據中新網報導，3日論壇上，作為福州本土的海帶產業化企業億達食品公司，率先在連江「碳匯交易服務平台」完成了第一筆的海洋碳匯確權登記，由連江縣委書記陳勁松向該公司頒發此張藍色碳票。

福州連江縣副縣長張記歡指出，目前連江累計碳匯交易量超過6萬噸，經濟收入累計超過40萬（人民幣，下同）。報導指，連江作為大陸水產大縣，憑藉豐富的碳匯儲量，已接連創造了多個「第一」，例如，完成大陸第一宗海洋漁業碳匯交易，完成大陸第一個縣級海洋碳匯交易服務平台上線，推動「福州市連江縣海洋碳匯管理暫行辦法」制定等等。

據了解，連江縣去年1月託「廈門市碳和排污權交易中心」海洋碳匯交易平台，完成1.5萬噸海水養殖漁業海洋碳匯交易項目，交易額12萬元，是大陸首宗海洋漁業碳匯交易；隨後於去年9月發布了連江縣「海洋漁業碳匯建設體系規劃」，陳勁鬆當時表示，這是在海洋碳匯領域又一重大探索和創新。

報導提到，3日論壇上，大陸海洋碳匯領域專家、學者共同探索完善「藍色生態產品」價值實現機制，期待發揮海洋、漁業在應對氣候變化，實現碳達峰、碳中和目標中的重要作用，從多個角度為大陸「碳匯漁業」發展獻策。

參與論壇的中國科學院院士、廈門大學講席教授焦念志表示，海洋負排放是實現碳中和的重要技術路徑之一，通過國際合作協同攻關、多學科交叉融合，探究海洋負排放過程機制，方能為全球海洋碳負排放提供智慧方案。