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陸大力發展新能源汽車 購置稅減免政策傳再延四年
據外媒報導，為刺激新能源汽車消費需求，大陸國務院正在考慮將部分新能源汽車的購置稅減免政策，進一步延長四年。
大陸國務院總理李強2日主持召開國務院常務會議，聽取優化營商環境工作進展及下一步重點舉措彙報，研究促進新能源汽車產業高品質發展的政策措施。
一位知情人士對彭博社透露，其中一項措施可能是繼續免徵人民幣30萬元以下的純電動汽車和插電式混合動力汽車的車輛購置稅。
實際上，大陸自2014年起一直對新能源汽車實施免徵車輛購置稅政策，2022年9月第三次將這項政策延續至2023年12月31日。最近又發布相關檔，在2023年1月1日至2023年12月31日期間內購置的新能源汽車，可以繼續享受免征車輛購置稅政策。
據央視報導，2日召開的國常會議指出，新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，發展空間十分廣闊。要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高品質充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。
會議還指，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業布局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智慧駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關，統籌國內國際資源開發利用，健全動力電池回收利用體系，構建「車能路雲」融合發展的產業生態，提升全產業鏈自主可控能力和綠色發展水準。
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