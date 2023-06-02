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大陸物流與倉儲五月份指數都下降 但仍處擴張區間
大陸「中國物流與採購聯合會」今天發布2023年5月份中國物流業景氣指數為51.5%，較上個月回落了2.3個百分點；中國倉儲業指數為51.3%，較上月下降2.4個百分點。
大陸《界面新聞》報導，聯合會的總經濟師何輝認為，5月份大陸物流業景氣指數繼續保持擴張，但景氣水平略有回落，顯示出新增需求尚有不足，內生動力仍需增強。從指數上看，九降二升，其中庫存周轉次數指數和固定資產投資完成額指數較上月回升。從區域看，東中西部地區均位於擴張區間。從企業規模看，大中型物流企業物流業務需求保持穩定，小微型物流企業物流需求較上月仍有減少。後期仍需繼續關注穩投資、促消費和穩就業相關政策效果，加快物流行業恢復發展。
依發布的內容，物流業的「業務總量指數」和「新訂單指數」都出現回落。5月份業務總量指數為51.5%，環比回落2.3個百分點；新訂單指數為49.7%，環比回落2.6個百分點。顯示出市場需求不足，業務量相應有所放緩。
「固定資產投資完成額指數」則回升。5月份固定資產投資完成額指數環比回升1.4個百分點，顯示出物流行業相關固定資產投資完成效率保持增長。
從後期走勢看，「業務活動預期指數」保持在55%左右高位區間，企業依然看好鐵路運輸業、航空運輸業和郵政快遞業和多式聯運領域。顯示出物流市場信心總體保持穩定。
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