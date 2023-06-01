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兩天快閃大陸！傳馬斯克還見到大陸副總理丁薛祥

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
特斯拉創辦人馬斯克此次訪問大陸，受到官方高規格接待。圖為他離開北京的飯店。（路透）
特斯拉創辦人馬斯克此次訪問大陸，受到官方高規格接待。圖為他離開北京的飯店。（路透）

特斯拉創辦人馬斯克訪陸行程緊湊，在5月30日下午搭乘私人飛機抵達北京後，除了24小時內接連與大陸三名部長見面，據路透報導，馬斯克5月31日下午還在北京與大陸國務院副總理丁薛祥會面。

路透引述消息人士報導，馬斯克30日與大陸外交部長秦剛會面，31日在與大陸商務部和工信部長會談後，還與丁薛祥進行了一場尚未曝光的會議。消息人士拒絕提供雙方人士會晤的相關細節。

丁薛祥是中共中央政治局常委，這也是丁薛祥首次與外國企業執行長進行一對一會談，凸顯出大陸官方對於與特斯拉關係的高度重視。

路透早前曾報導，特斯拉曾試圖安排讓馬斯克與大陸國務院總理李強會面，目前尚不清楚馬斯克此行是否有見到李強。

中國大陸是特斯拉僅次於美國的全球第二大市場，其上海廠也是特斯拉最大的生產中心。馬斯克此次大陸行除了與官員會面外，他還參觀了特斯拉的上海工廠，並與大陸電池供應商寧德時代董事長曾毓群會面。

根據航班追蹤應用程式VariFlight 6月1日的資料顯示，馬斯克的私人飛機已於1日上午離開上海虹橋機場，結束兩天緊湊的大陸行，返回美國。

隨著馬斯克近三年來首度造訪大陸，也讓馬斯克的個人資產價值跟著水漲船高，並擠下法國LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault），重新奪回全球首富寶座。

路透消息指，大陸副總理丁薛祥31日與馬斯克會晤。（微博照片）
路透消息指，大陸副總理丁薛祥31日與馬斯克會晤。（微博照片）

馬斯克 特斯拉 上海

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