國台辦：海峽論壇6月16日開始 將提供台灣青年1200職缺

大陸國台辦表示，2023年海峽論壇將於6月16日舉辦，論壇組委會邀請了台灣政黨代表、工青婦、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓，期間還將向台灣青年提供1,200多個職缺，1,000多個實習實訓崗位。

國台辦發言人朱鳳蓮31日指出，第15屆海峽論壇將於今年6月16 日起在廈門舉辦，17日舉辦論壇大會，目前各項籌備工作基本就緒。本屆論壇由兩岸84家機構共同主辦，論壇組委會邀請了台灣政黨代表、主辦單位代表，行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓。

朱鳳蓮強調，本屆海峽論壇仍堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊，共計51場活動。她還提到，論壇期間將面向台灣青年提供1,200多個就業崗位，1,000多個實習實訓崗位，推動兩岸有關單位和企業簽訂鄉村振興、台青創業、科技、教育、文化、金融行業合作等多項協議。

此外，對於近期廣州跟平潭都有舉辦兩岸文化與體育交流活動，朱鳳蓮則表示，大陸將繼續支持有關地方積極舉辦形式創新、對象多元的兩岸交流活動，「促進兩岸同胞多交朋友」。