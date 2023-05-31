5項智能城市建設 帶動產業鏈

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

在29日舉行的2023中關村論壇雄安智能城市論壇上，河北雄安新區發布5項智能城市建設成果。包括：雄安科技創新專項項目、量子雲盾產品、地下空間定位系統、妙信．交通信控優化系統和雄安新區物聯網統一開放平台（一期）項目。

 中新社報導，河北雄安新區管理委員會改革發展局局長王彥偉指出，雄安科技創新專項項目去年首批立項27項，既包括新區亟須的城市網絡安全、地下管廊智能監測、交通不堵車、綠色低碳園區等建設需求，也包括智能網聯車、清潔能源、區塊鏈等產業培育方面的關鍵技術需求，對後續產業全鏈條發展有較強帶動作用。 　中國聯通智能城市研究院CTO、實驗室主任王題發布了量子雲盾產品及多場景量子安全通信解決方案。他說，中國聯通智能城市研究院在應用示範方面，支撐落地了雄安新區生態環境天地一體化、雄安智慧林區應急通信、雄安無人化交通示範、「量子+」加密應用等標桿示範項目。未來，將重點助力雄安新區四大實驗室和國創中心建設，協作打造雄安城市級安全基座。

作為首個實用化城市級全域物聯網通用平台，當日中國雄安集團數字城市科技有限公司副總經理趙龍軍發布雄安新區物聯網統一開放平台（一期）項目。趙龍軍稱，該平台已成雄安新區數字孿生城市的基礎支撐平台。

物聯網 主任

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