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陸理財產品「搶錢」 首見不賺錢不收費

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸理財產品競爭激烈，首次出現若產品「不賺錢就不收費」的行銷手法。（新華社）
大陸理財產品競爭激烈，首次出現若產品「不賺錢就不收費」的行銷手法。（新華社）

大陸理財產品競爭激烈，首次出現若產品「不賺錢就不收費」的行銷手法。大陸招商銀行旗下的招銀理財公司日前發售的「招卓價值精選」產品說明書顯示，當產品累計淨值低於人民幣1元時將暫停收取固定投資管理費。這是首次有業者白紙黑字寫出「不賺錢不收費」。

一財網報導，招卓精選為R5級（高風險）的權益類產品，以公募方式發行，特點接近股票型基金，但其收費模式卻與「旱澇保收」的公募基金形成鮮明對比，也因此被不少業內人士視為理財向基金發起的挑戰。

公募基金行業人士表示，如果從商業角度看，資管產品管理費本就該與收益掛鈎，但機構持倉對資本市場波動影響較大，所以全行業的費率改革需要一個過程，如今的價格戰可以看作是「內卷」的結果。

招卓精選是一款風險評級為R5的激進型產品，目前僅在母行招商銀行銷售。在理財計畫費用一欄，該產品明確收取固定投資管理費，費率為1.50%/年，但如果當日累計淨值低於1元，管理人將從下一自然日起暫停收取固定投資管理費，直至產品累計淨值高於1元後恢復收費。

不少分析人士看來，招銀理財作為頭部機構率先採取「不賺錢不收管理費」，實際是一種價格戰，一方面體現對投資者負責的態度，但另一方面也反映當前市場環境偏冷，投資者信心尚未全面恢復。

資料顯示，去年經歷兩次大規模贖回潮、破淨潮後，理財市場規模在去年第4季縮水超過人民幣2兆元，今年第1季延續逐月下滑趨勢，直到4月止跌回升，但發行量仍下降，且規模增量仍集中在現金管理類產品，居民風險偏好依然較低。

業內人士表示，如果進入惡性價格戰，也不符合監管趨勢，尤其對於小型基金公司或者理財公司，這種模式並不友好，行業的費率改革需要一個過程。從資料來看，目前管理費收入占到公募基金收入的八成左右。

相比指數型基金的投資群體，權益類投資者對投資成本敏感性更弱，尤其對於公募基金很多隱性成本，不容易察覺，包括業內熱議的券商分倉費用。近日，關於公募基金將向券商支付的交易傭金由1.8萬至1.4萬甚至1.3萬的傳言不斷。

理財 券商 人民幣

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