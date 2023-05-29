召回車輛不用到車廠 特斯拉遠程升級技術引發爭論

由於煞車安全問題，特斯拉計劃自29日起，召回約110萬輛2019年1月至今年4月在大陸銷售或進口至大陸的汽車，以進行軟體更新。

新華社報導，當時的召回新聞同時表示，特斯拉計劃通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛推送新開發的功能，以降低因長時間深踩加速踏板導致速度過快而引起的碰撞風險。

然而，就在前兩天，特斯拉官方微博帳號之一「特斯拉客戶支持」顯示，特斯拉已從23日起推送「2023.12.9」軟體版本。而本次升級有十多項功能，包括改進了能量回收制動功能、新增使用滾輪通話控制和更多自定義功能，以及新增換檔提示音、快車應用程式、換檔蜂鳴、控制搜索等。

據第一財經引述多位特斯拉車主報導，特斯拉此前公布的大規模召回事件已經啟動。特斯拉向生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間共計超過110萬輛車分批次推送了新開發的功能。

通過這種汽車遠程升級（OTA）技術，特斯拉車主不用到店進行物理維修，只需在車機系統內點擊安裝一下便可完成在線升級。相關車輛在升級後允許駕駛員選擇能量回收制動強度，也可在駕駛員長時間深度踩下加速踏板時發出提醒，降低因長時間深踩加速踏板導致速度過快而引起的碰撞風險。

但對消費者來說，汽車召回就是直接把車子開進車廠維修，現在不用進廠的OTA召回方式正在打破很多人的既定認知。

加上於此之前，不論是在大陸還是大陸以外的海外市場，均出現不少車主控訴特斯拉疑似「突然加速」、「剎車失靈」而導致交通事故的事件，這也讓特斯拉頻頻站上輿論焦點。於此同時，有不少業內人士認為，特斯拉總是傳出「剎車失靈」，是因特斯拉特有的強制單踏板模式。這也讓OTA的「召回」模式，引起廣泛討論。

此外，本次特斯拉召回的車輛數幾乎是其從2019年以來在大陸境內賣出的所有車輛總和，且還涉及為眾人所熱議的「單踏板模式」駕駛安全問題，所以消息一出便引起軒然大波。

市場上的聲音主要分為兩大派，一派認為這就是一次遠程升級，不算產品缺陷，不用如此「興師動眾」；另一派則認為這次召回正是「證實」特斯拉確實有「剎車失靈」的問題。