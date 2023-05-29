快訊

瑪娃晚上8點30分發布海警 北台灣明迎雨「這兩天」最接近台灣

起死回生？傳高苑科大獲台鋼盟捐助2.8億 有望成首間躲退場命運私校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

召回車輛不用到車廠 特斯拉遠程升級技術引發爭論

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
特斯拉計劃自29日起，召回約110萬輛2019年1月至今年4月在大陸銷售或進口至大陸的汽車，以進行軟體更新。（路透）
特斯拉計劃自29日起，召回約110萬輛2019年1月至今年4月在大陸銷售或進口至大陸的汽車，以進行軟體更新。（路透）

由於煞車安全問題，特斯拉計劃自29日起，召回約110萬輛2019年1月至今年4月在大陸銷售或進口至大陸的汽車，以進行軟體更新。

新華社報導，當時的召回新聞同時表示，特斯拉計劃通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛推送新開發的功能，以降低因長時間深踩加速踏板導致速度過快而引起的碰撞風險。

然而，就在前兩天，特斯拉官方微博帳號之一「特斯拉客戶支持」顯示，特斯拉已從23日起推送「2023.12.9」軟體版本。而本次升級有十多項功能，包括改進了能量回收制動功能、新增使用滾輪通話控制和更多自定義功能，以及新增換檔提示音、快車應用程式、換檔蜂鳴、控制搜索等。

據第一財經引述多位特斯拉車主報導，特斯拉此前公布的大規模召回事件已經啟動。特斯拉向生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間共計超過110萬輛車分批次推送了新開發的功能。

通過這種汽車遠程升級（OTA）技術，特斯拉車主不用到店進行物理維修，只需在車機系統內點擊安裝一下便可完成在線升級。相關車輛在升級後允許駕駛員選擇能量回收制動強度，也可在駕駛員長時間深度踩下加速踏板時發出提醒，降低因長時間深踩加速踏板導致速度過快而引起的碰撞風險。

但對消費者來說，汽車召回就是直接把車子開進車廠維修，現在不用進廠的OTA召回方式正在打破很多人的既定認知。

加上於此之前，不論是在大陸還是大陸以外的海外市場，均出現不少車主控訴特斯拉疑似「突然加速」、「剎車失靈」而導致交通事故的事件，這也讓特斯拉頻頻站上輿論焦點。於此同時，有不少業內人士認為，特斯拉總是傳出「剎車失靈」，是因特斯拉特有的強制單踏板模式。這也讓OTA的「召回」模式，引起廣泛討論。

此外，本次特斯拉召回的車輛數幾乎是其從2019年以來在大陸境內賣出的所有車輛總和，且還涉及為眾人所熱議的「單踏板模式」駕駛安全問題，所以消息一出便引起軒然大波。

市場上的聲音主要分為兩大派，一派認為這就是一次遠程升級，不算產品缺陷，不用如此「興師動眾」；另一派則認為這次召回正是「證實」特斯拉確實有「剎車失靈」的問題。

事實上，關於「召回」和「OTA」之間的界限問題爭議，早已存在許久。2020年11月，大陸國家市場監管總局辦公廳發布「關於進一步加強汽車遠程升級技術召回監管的通知」。該通知中也清楚指出，車廠採用OTA方式處理汽車產品缺陷或實施召回，皆應按照「缺陷汽車產品召回管理條例」及「缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法」的要求，必須制定召回計劃，同時向國家市場監管總局質量發展局備案，依法履行召回主體責任。

特斯拉逾百萬輛汽車「召回」界線模糊，不用進廠維修僅需「遠程技術」將軟體升級引爭議。（路透）
特斯拉逾百萬輛汽車「召回」界線模糊，不用進廠維修僅需「遠程技術」將軟體升級引爭議。（路透）
特斯拉官方微博帳號之一「特斯拉客戶支持」日前顯示，特斯拉已從23日起推送「2023.12.9」軟體版本。（第一財經）
特斯拉官方微博帳號之一「特斯拉客戶支持」日前顯示，特斯拉已從23日起推送「2023.12.9」軟體版本。（第一財經）

特斯拉 車主

延伸閱讀

危！特斯拉驚傳大規模資料外洩 馬斯克自己也遭殃

純電車世界來臨！特斯拉Model Y擠下Toyota Corolla成今年第一季全球銷售冠軍

兩年後特斯拉官司贏了 維權女車主控侵犯私隱被駁回

不必再使用轉接器　Ford電動車2024年起可直接使用特斯拉超充站！

相關新聞

召回車輛不用到車廠 特斯拉遠程升級技術引發爭論

由於煞車安全問題，特斯拉計劃自29日起，召回約110萬輛2019年1月至今年4月在大陸銷售或進口至大陸的汽車，以進行軟體...

大陸興建中核電機組24部！ 學者：核電是非常好的能源

隨著2024年大選即將到來，核電存廢議題再度成為話題。相較於台灣部分人士堅決反核，對岸的中國大陸則是積極發展核能發電，目...

銀聯簽帳卡2022年交易額 首度超越Visa卡

俄羅斯媒體引用尼爾森報告（Nilson Report）稱，2022年中國銀聯簽帳金融卡（Debit Card，又稱借記卡...

黎智英申請終止聆訊 遭香港高院否決

壹傳媒創辦人黎智英涉「串謀勾結外國勢力」案，定於今年9月25日，在香港高院原訟庭開審，預計審訊40天。據中新社，黎智英方...

為iPhone 15做準備？ 富士康鄭州廠加碼招聘獎勵金

鄭州富士康iDPBG事業群日前發布消息稱，5月29日起加碼員工招聘獎金，最高可達每人人民幣3,500元（約合新台幣1萬5...

C919商業首飛 中網友：除A空巴、B波音 藍天有「C」了

中國國產大飛機C919昨天完成商業首航，民航客機兩大巨頭空巴（也譯「空客」）與波音也在微博發文，向中國東方航空及中國商飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦