陸地方財政吃緊 武漢「登報」討債

中國大陸疫後經濟復甦放緩，地方財政困難頻傳。湖北武漢市財政局近日更「罕見」登報，向兩百多家單位「公開」討債，大批政府機構如區財政局及多家國有企業也赫然在列，顯示大陸地方政府財政警報已拉響。

大陸歷經三年疫情衝擊，地方財政承壓巨大。據大陸財政部統計資料，今年一至二月，大陸全國地方一般公共預算本級收入為二點三八兆元（人民幣，下同），年增率僅百分之二。大陸全國稅收收入則較去年同期下滑；國有土地使用權出讓收入為五六二七億元，較去年同期大減二成九。

上海第一財經報導指出，除了一般公共預算外，以賣地收入為主的地方政府性基金收入持續低迷。報導引述相關人士坦言，疫情放開後，防疫支出減少，不過，「保基本民生、保工資、保運轉」等支出只增不減，鄉村振興、城市建設、抓發展壓力大。

地方政府面臨龐大財政壓力，終於也受不了了。據澎湃新聞，湖北武漢市財政局廿六日透過「長江日報」，發布整版的債務催收公告，列出二五九家欠債單位與欠款金額，要求償還截至二○一八年底尚未償還的欠款。

債務催收公告顯示，這二五九家企業和單位包含區財政局、科研單位，也有地方國企、上市公司子公司和少數民企。其財政借款資金不一，少則人民幣上萬元，多的甚至達到數千萬元，總額超過一億元。

其中，欠債最多的是東風武漢輕型汽車有限公司欠款約二三五三萬元，其次為武漢紅桃開集團有限公司欠款兩千萬元。

武漢市財政局也將武漢市下屬的五個區財政局列入借款未還單位，包括武漢市漢南區財政局、蔡甸區財政局、新洲區財證券國庫科、黃陂區財政局及江夏區財政局等。

據報導，武漢市財政局方面指出，去年遭受大規模退稅減稅、疫情反覆等因素影響，財政收入一五○五億元，減少百分之四點七；今年第一季，武漢市地方一般公共預算收入約為五○八億元，年減達百分之八點五。

經濟觀察網引述分析，武漢市財政局列出來的欠款很多屬「歷史遺留問題」。上世紀末，財政部門借款給國企、事業單位，還有一些是以前政府為國企擔保產生的欠帳。

武漢市財政局此項公告疑似因「公開」討債引發熱議，長江日報電子版已將公告下架。

上海財經大學教授鄧淑蓮表示，三年疫情導致收支矛盾加劇。經濟放緩使原來依靠經濟發展的地方政府收入減少；房地產市場調整等使依賴土地財政的地方政府收入銳減，加上抗疫支出等，一些地方政府財政陷入困境。根本措施仍要以經濟建設為中心，大力發展市場經濟，只有經濟發展了，政府的收入才能水漲船高。