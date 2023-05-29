聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸地方財政吃緊 武漢「登報」討債

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國大陸疫後經濟復甦放緩，地方財政困難頻傳。湖北武漢市財政局近日更「罕見」登報，向200多家單位「公開」討債。（新華社）
中國大陸疫後經濟復甦放緩，地方財政困難頻傳。湖北武漢市財政局近日更「罕見」登報，向200多家單位「公開」討債。（新華社）

中國大陸疫後經濟復甦放緩，地方財政困難頻傳。湖北武漢市財政局近日更「罕見」登報，向兩百多家單位「公開」討債，大批政府機構如區財政局及多家國有企業也赫然在列，顯示大陸地方政府財政警報已拉響。

大陸歷經三年疫情衝擊，地方財政承壓巨大。據大陸財政部統計資料，今年一至二月，大陸全國地方一般公共預算本級收入為二點三八兆元（人民幣，下同），年增率僅百分之二。大陸全國稅收收入則較去年同期下滑；國有土地使用權出讓收入為五六二七億元，較去年同期大減二成九。

上海第一財經報導指出，除了一般公共預算外，以賣地收入為主的地方政府性基金收入持續低迷。報導引述相關人士坦言，疫情放開後，防疫支出減少，不過，「保基本民生、保工資、保運轉」等支出只增不減，鄉村振興、城市建設、抓發展壓力大。

地方政府面臨龐大財政壓力，終於也受不了了。據澎湃新聞，湖北武漢市財政局廿六日透過「長江日報」，發布整版的債務催收公告，列出二五九家欠債單位與欠款金額，要求償還截至二○一八年底尚未償還的欠款。

債務催收公告顯示，這二五九家企業和單位包含區財政局、科研單位，也有地方國企、上市公司子公司和少數民企。其財政借款資金不一，少則人民幣上萬元，多的甚至達到數千萬元，總額超過一億元。

其中，欠債最多的是東風武漢輕型汽車有限公司欠款約二三五三萬元，其次為武漢紅桃開集團有限公司欠款兩千萬元。

武漢市財政局也將武漢市下屬的五個區財政局列入借款未還單位，包括武漢市漢南區財政局、蔡甸區財政局、新洲區財證券國庫科、黃陂區財政局及江夏區財政局等。

據報導，武漢市財政局方面指出，去年遭受大規模退稅減稅、疫情反覆等因素影響，財政收入一五○五億元，減少百分之四點七；今年第一季，武漢市地方一般公共預算收入約為五○八億元，年減達百分之八點五。

經濟觀察網引述分析，武漢市財政局列出來的欠款很多屬「歷史遺留問題」。上世紀末，財政部門借款給國企、事業單位，還有一些是以前政府為國企擔保產生的欠帳。

武漢市財政局此項公告疑似因「公開」討債引發熱議，長江日報電子版已將公告下架。

上海財經大學教授鄧淑蓮表示，三年疫情導致收支矛盾加劇。經濟放緩使原來依靠經濟發展的地方政府收入減少；房地產市場調整等使依賴土地財政的地方政府收入銳減，加上抗疫支出等，一些地方政府財政陷入困境。根本措施仍要以經濟建設為中心，大力發展市場經濟，只有經濟發展了，政府的收入才能水漲船高。

武漢 疫情

延伸閱讀

中央明審查娛樂稅法 新北：反對減少稅收來源

宜蘭府會爭取54億鐵路高架配合款 吳澤成：不可能補助

陸稱給台灣新冠病毒序列 疾管署深夜駁斥：自美國資料庫下載

侯友宜辭職選總統要花上億元補選？ 新北財政局這樣說

相關新聞

陸地方財政吃緊 武漢「登報」討債

中國大陸疫後經濟復甦放緩，地方財政困難頻傳。湖北武漢市財政局近日更「罕見」登報，向兩百多家單位「公開」討債，大批政府機構...

陸國產大客機C919 首次商飛

大陸國產大型客機C919昨首次商業載客飛行。中國東方航空昨使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班，從上海飛...

AI大模型商機達數十兆美元

在2023中關村論壇「人工智能大模型發展」分論壇上，創新工場董事長、首席執行官李開復表示，要接受現階段的AI大模型是不完...

陸數位經濟 加速製造業綠色轉型

拉絲、絞線等生產設備高速運轉，一卷卷電線電纜不斷產出…貴陽中安科技集團有限公司大數據中心的螢幕上即時顯示線纜廠區資訊，廠...

AI科技創新 中關村論壇吸睛

當前，ChatGPT和大模型技術正引領新一輪人工智能產業發展，一批顛覆性技術加速湧現。在2023中關村論壇上，眾多AI新...

太極之鄉 陳家溝拳師也推廣家鄉味

河南省焦作市溫縣的陳家溝除了有「太極之鄉」稱號，蘊含豐富的太極拳文化外，當地村委會也積極發展農副產品來增加村民收入，比如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦