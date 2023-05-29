陸數位經濟 加速製造業綠色轉型

拉絲、絞線等生產設備高速運轉，一卷卷電線電纜不斷產出…貴陽中安科技集團有限公司大數據中心的螢幕上即時顯示線纜廠區資訊，廠房生產動態、設備運轉情況一目瞭然。

新華社報導，在此間舉辦的2023中國國際大數據產業博覽會上，參會企業中安科技集團攜尖端科技和特色產品亮相，展示企業智能製造、綠色轉型發展情況。

「工廠生產效率提高了至少20%，成本降低30%左右，每天還可回用廢水數百噸。」貴陽中安科技集團有限公司廠長王傳福說，數位技術讓生產流程不斷優化，生產管理和製造水平提升。

在「雙碳」戰略背景下，製造業綠色轉型不僅關乎企業生產成本，同時關乎大陸碳排放的核心發展要求。數博會與會專家認為，數位經濟為中國大陸製造綠色轉型按下「加速鍵」。

近年來，大陸數位經濟迅猛發展。2022年大陸大數據產業規模達1.57兆元（人民幣，下同），同比增長18%；數位經濟規模首次突破50兆元，總量穩居世界第二。

今年大陸政府工作報告提出，大力發展數位經濟；加快傳統產業和中小企業數位化轉型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。

對製造業來說，數位轉型、綠色轉型契合企業降低成本的內生需求和可持續發展戰略，能有效降低企業能源成本和物質投入成本，更好融入綠色產業鏈分工。

開年以來，大陸多地發布工作方案，搶抓數位機遇，推動傳統製造業綠色轉型。

《貴州省「萬企融合」大賦能行動工作方案》提出，貴州將圍繞航空航天及裝備製造、新材料等9個重點細分行業，建成一批行業級、區域級數位化轉型平台；天津發布《製造業高質量發展行動方案》，促進數位經濟與實體經濟深度融合、先進製造業與現代服務業深度融合；《上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案》布局數位經濟、綠色低碳、元宇宙、智能終端等新賽道。

製造業的數位化轉型已不是「選擇題」，而是關乎生存和長遠發展的必然選項。2022年貴州產業數位化占比超過90%，數位經濟增速連續7年保持大陸第一；截至2022年底，廣東佛山已有40.7%以上的規模以上工業企業開始實現數位化轉型；據不完全統計，江蘇目前累計建成智能製造示範工廠138家、智能廠房1979家，「上雲」企業近40萬家，數位經濟規模超5兆元。

大陸工信部日前公布了新一批2022年度綠色製造名單。截至目前，大陸已在國家層面創建綠色工廠3616家、綠色工業園區267家、綠色供應鏈管理企業403家，累計推廣綠色產品近3萬個，綠色製造體系不斷培育壯大。