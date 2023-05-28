摩根士丹利期貨 落腳北京

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
摩根士丹利期貨是大陸第二家外資全資控股期貨公司。路透
摩根士丹利期貨是大陸第二家外資全資控股期貨公司。路透

時隔近三年，大陸的外資全資控股期貨公司再添一家。證監會官網顯示，為貫徹落實擴大期貨市場對外開放，近日依法核准Morgan Stanley（摩根士丹利）在北京市設摩根士丹利期貨（中國）有限公司。下一步，證監會將繼續深化期貨市場對外開放，支持符合條件的境外機構投資境內期貨公司。

摩根士丹利期貨是大陸第二家外資全資控股期貨公司，也是大陸國內第151家期貨公司。2020年6月，證監會核准摩根大通期貨為首家外資全資控股期貨公司。據證監會網站顯示，截至今年4月底，共有150家期貨公司，具有外資背景的期貨公司還有瑞銀證券旗下的瑞銀期貨、高盛集團旗下的乾坤期貨等。

公開資料顯示，摩根士丹利是一家成立於美國紐約的國際金融服務公司，是最早進入中國大陸的投資銀行之一。官網顯示，目前在中國大陸的業務平台主要有摩根士丹利投資管理公司、摩根士丹利國際銀行、摩根士丹利華鑫基金、摩根士丹利（中國）股權投資管理有限公司、摩根士丹利證券（中國）有限公司。

今年2月3日，證監會對摩根士丹利國際控股公司依法受讓摩根士丹利華鑫基金人民幣1.28億元出資（占註冊資本比例51％）無異議，核准摩根士丹利成為摩根士丹利華鑫基金實際控制人。這代表著摩根士丹利在中國大陸市場的戰略版圖取得突破性進展。

近年來，大陸國內期貨和衍生品市場法律法規進一步完善，為吸引外資布局期貨市場奠定基礎。在今年5月25日舉辦的第20屆上海衍生品市場論壇上，證監會副主席方星海表示，證監會將繼續拓展期貨市場對外開放的廣度和深度。

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