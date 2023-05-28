林毅夫：陸經濟2030年超美

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。圖/新華社
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。圖/新華社

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，如果沒有意外的「黑天鵝事件」，中國大陸今年實際經濟增長估將超過6%。他並預測大陸的經濟總規模或將在2030年超過美國，成為世界第一大經濟體。「到了2049年，大陸的人均生產值將達到美國的一半，而大陸國內生產總值或達到美國國內生產總值的兩倍。」

鳳凰衛視報導，林毅夫表示，大陸GDP設立5%的增速目標屬於保守估計，如果沒有「黑天鵝事件」，預計實際經濟增長有機會超過6%，他有信心下半年即第3及第4季度經濟會有明顯反彈。

林毅夫提到，「從供給側的技術可能性來看，大陸應該有8%的增長潛力。」他進一步分析，「大陸發展潛力挺大，加上有經濟反彈，所以我認為今年經濟發展速度應該會高於政府所提到的5%增長，甚至完全有可能6%左右。」

談到中共黨的二十大報告提及提到，大陸建國百年時，要成為先進發達國家。林毅夫認為，「到了2049年，大陸的人均生產值將達到美國的一半，而大陸國內生產總值或達到美國國內生產總值的兩倍。」

按市場匯率計算，林毅夫預測大陸的經濟總規模或將在2030年左右、2035年前超過美國，成為世界第一大經濟體。

他解釋，「2035年前，大陸有8%增長潛力，因為大陸發展階段相當於德國40年代中、日本50年代中、南韓80年代中發展水平，這些國家當時都維持8%以上的人均GDP增長。」

美國 林毅夫

延伸閱讀

解讀中美商貿部長會面 陸官媒：美國已上了三把「鎖」

2華人涉嫌在美運營「秘密警察局」 助大陸打壓法輪功遭起訴

葡萄牙網路安全機構示警 朝5G禁用大陸設備邁進

曾稱台灣屬於大陸！Pink Floyd前主唱又惹議 扮納粹軍遭德調查

相關新聞

陸前4月工業企業利潤 年減2成

大陸國家統計局昨天發布經濟運行數據，受到工業企業效益延續恢復態勢，今年前四個月規模以上工業企業利潤達人民幣二點三二八兆億...

陸進口晶片劇減 力拚國產化

大陸海關總署最新統計，今年前四個月積體電路進口總量年減21%，至1,468億個。雖導致三星電子、高通等經營業績大幅下滑，...

大陸房地產銷售 沒起色

繼4月後，5月大陸樓市成交繼續回落。中國指數研究院發布報告，5月房地產銷售延續上月回落態勢，前三周，重點50城新房成交面...

林毅夫：陸經濟2030年超美

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，如果沒有意外的「黑天鵝事件」，中國大陸今年實際經濟增長估將超過6%。他並預測大...

摩根士丹利期貨 落腳北京

時隔近三年，大陸的外資全資控股期貨公司再添一家。證監會官網顯示，為貫徹落實擴大期貨市場對外開放，近日依法核准Morgan...

官方五要求 規範上市公司

大陸證監會副主席王建軍對上市公司提出不造假、不背信等五項最新要求。他說，「上市公司必須做真帳，不操縱業績，這是底線」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦