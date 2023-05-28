林毅夫：陸經濟2030年超美

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，如果沒有意外的「黑天鵝事件」，中國大陸今年實際經濟增長估將超過6%。他並預測大陸的經濟總規模或將在2030年超過美國，成為世界第一大經濟體。「到了2049年，大陸的人均生產值將達到美國的一半，而大陸國內生產總值或達到美國國內生產總值的兩倍。」

鳳凰衛視報導，林毅夫表示，大陸GDP設立5%的增速目標屬於保守估計，如果沒有「黑天鵝事件」，預計實際經濟增長有機會超過6%，他有信心下半年即第3及第4季度經濟會有明顯反彈。

林毅夫提到，「從供給側的技術可能性來看，大陸應該有8%的增長潛力。」他進一步分析，「大陸發展潛力挺大，加上有經濟反彈，所以我認為今年經濟發展速度應該會高於政府所提到的5%增長，甚至完全有可能6%左右。」

談到中共黨的二十大報告提及提到，大陸建國百年時，要成為先進發達國家。林毅夫認為，「到了2049年，大陸的人均生產值將達到美國的一半，而大陸國內生產總值或達到美國國內生產總值的兩倍。」

按市場匯率計算，林毅夫預測大陸的經濟總規模或將在2030年左右、2035年前超過美國，成為世界第一大經濟體。

他解釋，「2035年前，大陸有8%增長潛力，因為大陸發展階段相當於德國40年代中、日本50年代中、南韓80年代中發展水平，這些國家當時都維持8%以上的人均GDP增長。」