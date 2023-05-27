APEC部長會議 王文濤：亞太經濟體應積極推進世貿改革

亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議25至26日於美國底特律舉行，中國大陸由商務部長王文濤率團出席。王文濤指出，亞太地區經濟體要積極參與、加強合作，推進世貿組織改革，並推動下屆世貿部長級會議取得務實成果。另王文濤於會議期間還出席了大陸正申請加入的《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）成員部長級會議。

據大陸商務部新聞稿，王文濤於APEC貿易部長會議上就支持多邊貿易體制、促進可持續和包容性貿易發展等闡述中方立場。

針對「多邊貿易體制」，王文濤表示，當前世貿組織改革加速推進，亞太地區經濟體要積極參與，推動爭端解決機制早日恢復運行，盡快全面結束投資便利化談判，年內實質性結束電子商務談判，推動塑料污染防治等倡議取得進展。

王文濤說，亞太地區經濟體要加強合作，聚焦成員普遍關注、共識度較高的領域，推動世貿組織第13屆部長級會議取得務實成果，他還說，中國大陸作為發展中大國，願作出應有貢獻。

王文濤指，亞太地區一直是全球經濟中最具增長活力、發展潛力和經濟韌性的區域，但經濟和貿易發展仍面臨很多干擾和挑戰，他呼籲，APEC經濟體繼續秉持開放的區域主義，堅持亞太自貿區主渠道地位，推進區域經濟一體化進程，深化貿易投資合作，共享區域產業鏈供應鏈融合發展帶來的機遇和紅利。

針對「促進可持續、包容性貿易」，王文濤提到，綠色低碳發展、數字經濟對此具增長的引擎作用，應積極開展政策交流協調、技術援助和能力建設，促進產業合作和基礎設施投資，幫助發展中經濟體和最不發達經濟體更好地融入發展進程，助力廣大企業，特別是中小企業分享發展機遇。

另在與DEPA成員國部長會議上，王文濤強調，中國政府高度重視加入DEPA，他並表示，「中國加入DEPA工作組」成立以來，中方與成員方開展了大量富有成效的工作，總體進展積極。他並承諾，願與成員方共同努力，加緊推進技術磋商，積極開展政策交流，妥善處理好彼此關切，同時進一步推進數字經濟領域務實合作。DEPA成員方則回應，願全面推進各層級磋商，深化數字經濟合作取得積極成果。

據悉，DEPA是由智利、紐西蘭和新加坡共同發起的協議，旨在促進數字貿易和數位經濟貿易。大陸於2021年11月正式提出加入DEPA的申請，中國加入工作組於2022年8月成立，並啟動談判。

王文濤此行還會見了美國商務部長雷蒙多、美國貿易代表戴琪，以及日、韓、澳等經濟體部長，以及世貿組織總幹事、秘書長，皆就經貿議題交換看法。