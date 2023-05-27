王文濤見世貿秘書長伊衛拉 談《漁業補貼協定》批約

依據大陸商務部官網發布的訊息，大陸商務部長王文濤當地時間26日在美國底特律參加亞太經合組織貿易部長會議期間，應約會見世貿組織秘書長伊衛拉，雙方就世貿組織《漁業補貼協定》批約工作、第13屆部長級會議（MC13）籌備等議題交換了意見。

商務部指出，伊衛拉讚賞中方在世貿組織中的積極和建設性作用，期待中方繼續為推動MC13取得成功發揮領導力。王文濤表示，中方踐行真正的多邊主義，積極參與世貿組織改革，將以實際行動為MC13取得成功作出貢獻。

前述《漁業補貼協定》才於去年6月完成了長達21年的談判。這一漁業補貼新協定規定，禁止會員補貼非法、未報告及不受管制（IUU）漁業；並要求會員在經過漁業資源評估，確認有相關措施可以重建魚群到生物永續水準時，才能進行補貼。