小米總裁盧偉冰：自研晶片決心不會動搖

針對OPPO近日突然宣布關停旗下晶片設計公司哲庫科技（ZEKU）事件，大陸手機品牌小米集團總裁盧偉冰24日表示，小米自研晶片的投入決心不會動搖。

盧偉冰在今日小米財報會議上表示，要充分意識到晶片投入的長期性、複雜性，尊重晶片行業的發展規律，做好持久戰的準備，做長期奮鬥10年、20年的準備；此外，晶片的目的是為了提升終端產品的競爭力、使用者體驗。

小米集團公布今年第1季財報，營收年減18.9％至人民幣594.77億元（約新台幣2,600億元），符合市場預期，經調整淨利年增13.1％至人民幣32.3億元（約新台幣141億元），較市場預期為佳，每股基本收益人民幣0.17元。

值得注意的是，小米首季整體毛利率達19.5％，按年和按季都增約2.2百分點，創下歷史新高。同時，小米持續積極去存貨，整體存貨金額為人民幣426億元，按年下降24.1％，為近9季以來的最低水位。

小米集團總裁盧偉冰表示，小米的「規模與利潤並重」策略初見成效，整體毛利率提升，手機、IoT和互聯網業務毛利率均有改善。同時，高端化的深化帶動獲利能力增長，大陸國內智慧手機ASP創單季歷史新高。盧偉冰還指，小米的降本增效取得明顯成效，本季度整體費用規模為人民幣94億元，年減6.4％。

財報顯示，小米首季研發支出人民幣41億元，年增17.7％，並提出預計2023全年總研發投入將超過人民幣200億元。小米集團財務長（CFO）林世偉表示，小米造車進展順利，並持續關注AI領域的投資機會，擁有AI領域相關的研發人員超過1,200人，會深度與業務做好協同，用AI技術提升商業效率。