中國-上海合作組織 大數據中心啟用

23日，「中國-上海合作組織數字技術合作發展論壇」在新疆克拉瑪依市舉行。論壇上，中國—上海合作組織大數據合作中心啟用。

中新社報導，中國信息通信研究院與克拉瑪依市正式簽約共建中國-上海合作組織大數據合作中心（新疆）分中心，這是中國-上海合作組織大數據合作中心的首個地方分中心。

中國-上海合作組織大數據合作中心採取「1本部+N個特色分中心」的創新組織模式，重點支撐大陸參與上海合作組織高級別活動，搭建數位技術產業服務平台，推動數位經濟特色產業園建設，舉辦具有國際影響力的會議論壇等。

在上述論壇上，上海合作組織副秘書長索海爾·汗介紹了上海合作組織在信息技術、數位經濟、人工智能等相關領域的合作情況，並指出中國—上海合作組織大數據合作中心成立，標誌著上海合作組織成員國在數位領域合作質量提升，也將進一步助推數字絲綢之路建設。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲說，中國大陸和上海合作組織成員國合作的空間相當大，隨著新一輪科技革命和產業革命的加速推進，互聯網使世界變成了地球村，國際社會網路的互聯互通越來越重要，形成下一代數位基礎設施的互聯互通，可以通過數位經濟的發展，共同獲得更大的發展機遇。

當日參加上述論壇的哈薩克努爾饒爾海關服務公司總經理耶爾蘭·哈斯諾夫表示，他們和新疆電子口岸有限責任公司已經有了合作關係，也簽署了很多項目的合約，一起建設中國大陸和哈薩克公路口岸的數位化。